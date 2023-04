Berlin (ots) -Hiermit übermitteln wir Ihnen im Auftrag des Rundfunkrats des Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) folgende Mitteilung. Rückfragen bitte an gremiengeschaeftsstelle@rbb-online.de.Der Rundfunkrat des Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) wählte am Donnerstag (20. April 2023) turnusgemäß den neuen Verwaltungsrat des rbb. Auf ihrer anschließenden konstituierenden Sitzung in Potsdam bestimmten die Mitglieder des Verwaltungsrates Benjamin Ehlers zum Vorsitzenden. Zur stellvertretenden Vorsitzenden wählte das Gremium Dr. Dagmar Tille.Der Verwaltungsrat kontrolliert die Geschäftsführung der Intendantin/des Intendanten mit Ausnahme der inhaltlichen Gestaltung der Programmangebote des rbb. Vor allem im Hinblick auf finanzielle Entscheidungen wirkt der Verwaltungsrat beratend und unterstützend. Der für eine vierjährige Amtszeit gewählte Verwaltungsrat hat acht Mitglieder, die ehrenamtlich in diesem Gremium arbeiten. Er setzt sich aus sieben vom Rundfunkrat gewählten Mitgliedern, darunter mindestens drei Frauen, sowie einem vom Personalrat gewählten Personalratsmitglied zusammen.Oliver Bürgel, Vorsitzender des Rundfunkrats: "Mit der Wahl des Verwaltungsrates hat der Rundfunkrat heute einen wichtigen Schritt in eine geordnete Zukunft des rbb getan. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk und somit auch der rbb steht vor zukunftweisenden Entscheidungen, die sich immer an wirtschaftlicher Rationalität messen lassen müssen. Der Verwaltungsrat ist das wichtigste Kontrollgremium in allen finanziellen Fragen und somit von herausragender Bedeutung für die Zukunft des Senders. Ich bin sicher, dass wir in diesem Gremium die fachliche Expertise haben, die wir für die anstehenden Veränderungsprozesse brauchen. Dem Vorsitzenden, Benjamin Ehlers, wünsche ich viel Erfolg und freue mich auf eine enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit."Der Verwaltungsrat wird für eine vierjährige Amtsperiode gewählt. Er tagt nicht öffentlich.Die Mitglieder des Verwaltungsrats:Dr. Ursula WeidenfeldVera JunkerProf. Bernd HolznagelDr. Dagmar TilleJuliane SchüttBenjamin EhlersSabine JauerDr. Wolfgang KrügerPressekontakt:Presseanfragen:Rundfunkrat des Rundfunk Berlin-BrandenburgE-Mail: gremiengeschaeftsstelle@rbb-online.dePublikumsanfragen:service-redaktion@rbb-online.deTel. (030 oder 0331) 97 99 3 - 21 71Original-Content von: rbb - Rundfunk Berlin-Brandenburg, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/51580/5490788