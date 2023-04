Auftragsbuch etwa 4-fach überzeichnet, was zu einer Verknappung der Preise um 35 Basispunkte führte und das Ende einer einjährigen Pause für hochverzinsliche indische Neuemissionen markierte

ReNew Energy Global Plc ("ReNew" oder "das Unternehmen") (Nasdaq: RNW, RNWWW), Indiens führendes Unternehmen für saubere Energie (gemessen an der gesamten in Betrieb genommenen Kapazität), gab am Donnerstag bekannt, dass seine hundertprozentige Tochtergesellschaft Diamond II Limited über die Ausgabe von vorrangig besicherten grünen Anleihen 400 Millionen Dollar gesammelt hat.

Die grünen Anleihen wurden von Anlegern in den USA, Europa und Asien stark nachgefragt, da sie nach einer mehr als einjährigen Marktpause die Emission von Hochzinsanleihen aus Indien einleiteten. Das Auftragsbuch war etwa 4-fach überzeichnet, und die Nachfrage der Anleger belief sich auf insgesamt mehr als 1,5 Mrd. USD, was zu einer Preisanpassung von 35 Basispunkten führte. Die Emission unterstreicht die Fähigkeit von ReNew, Kapital zu beschaffen, und gibt unseren Stakeholdern die Gewissheit, dass das Unternehmen über eine starke Bilanz- und Liquiditätsposition verfügt.

Die Corporate Style Notes sind mit einem US-Dollar-Kupon von 7,95 Prozent ausgestattet und wurden von Moody's mit Ba3 und von Fitch mit BB- bewertet. Die Erlöse aus der Emission werden zur Refinanzierung bestehender Dollar-Schulden und zur Finanzierung verschiedener Wachstumsinitiativen genutzt. Die Anleihen wurden von der Climate Bond Initiative zertifiziert und sind mit den ICMA Green Bond Principles abgestimmt. Die Anleihen enthalten auch eine Folgenabschätzung für die Entwicklung.

Kailash Vaswani, President Corporate Finance von ReNew, sagte: "Die Emission unserer grünen Anleihe hat den indischen Markt für hochverzinsliche Dollar-Anleihen nach mehr als einem Jahr geöffnet. Die starke Nachfrage von globalen Investoren unterstreicht die wachsende Nachfrage nach erneuerbaren Energien und bestätigt unsere Position als Branchenführer. Die Aufnahme von Unternehmensmitteln in der erwarteten Höhe steht im Einklang mit unserem langfristigen Plan und wird es uns ermöglichen, unsere Initiativen im Bereich der erneuerbaren Energien zu beschleunigen, unsere Kapitalkosten zu senken, Innovationen voranzutreiben und einen positiven Einfluss auf die Umwelt zu nehmen."

Im Geschäftsjahr 2023 hat ReNew mehr als 1 Milliarde Dollar an seine Offshore-Anleihegläubiger zurückgezahlt. Im vergangenen Geschäftsjahr refinanzierte das Unternehmen 525 Mio. USD auf dem heimischen Markt, zusätzlich zur Rückzahlung von Schulden in Höhe von 480 Mio. USD aus dem intern erwirtschafteten Cashflow.

Im Februar traf das Unternehmen die strategische Entscheidung, sich in ReNew umzubenennen, um den Wandel von einem reinen Unternehmen für erneuerbare Energien zu einem Partner für die Dekarbonisierung widerzuspiegeln, der End-to-End-Lösungen für das gesamte Spektrum der Dekarbonisierung zur Verfügung stellt, einschließlich sauberer Energie, Energiespeicherung und Kohlenstoffmärkte. ReNew nutzt digitale Technologien und firmeneigene KI, um die immer komplexeren Anforderungen von Kunden und Nutzern erneuerbarer Energien anzusprechen, bei denen ReNew eine marktführende Position einnimmt.

