Pyramid Analytics wurde außerdem als Visionary im Gartner Magic Quadrant für ABI-Plattformen 2023 anerkannt

Pyramid Analytics, ein marktführender Anbieter von Business und Decision Intelligence, der Business Analytics, Datenaufbereitung und Data Science auf einer einheitlichen Plattform anbietet, gibt bekannt, dass sie im Bericht 2023 Gartner Critical Capabilities for Analytics and Business Intelligence (ABI Platforms) den höchsten Rang für die Anwendungsfälle Augmented Consumer und Business Analyst belegt. Außerdem wurde das Unternehmen im 2023 Gartner Magic Quadrant for Analytics and Business Intelligence (ABI) Platforms Bericht als Visionary eingestuft.

In seinem Bericht Gartner Critical Capabilities for ABI Platforms bewertete Gartner Anbieter für vier Anwendungsfälle (Augmented Consumer, Business Analyst, Data Scientist und Analytics Developer). Pyramid belegte in zwei Anwendungsfällen (Augmented Consumer, Business Analyst) den ersten Platz, ist Zweiter im Anwendungsfall Data Scientist und Vierter im Anwendungsfall Analytics Developer. Wir glauben, dass diese Ergebnisse die Multi-Persona-Produktvision von Pyramid widerspiegeln.

Letzte Woche hat Gartner seinen Magic Quadrant 2023 veröffentlicht, in dem 20 Anbieter aus dem ABI-Bereich bewertet werden. Nach Angaben des Analystenhauses: "Der Gartner Magic Quadrant stellt den Einkäufern von Unternehmenstechnologien eine unvoreingenommene Einschätzung der Leistungen konkurrierender Anbieter im Vergleich zur Marktmeinung von Gartner zur Verfügung und wird durch geprüfte Nutzerüberprüfungen ergänzt."

Gartner Critical Capabilities Ranglisten

Pyramid hat den höchsten Rang für den Augmented Consumer Anwendungsfall

Pyramid hat den höchsten Rang für den Business Analyst Anwendungsfall

Auch in anderen Bereichen wurde Pyramid hoch platziert, einschließlich der zweithöchsten Punktzahl für den Anwendungsfall Data Scientist und der vierthöchsten Punktzahl für den Anwendungsfall Analytics Developer

Gartner Magic Quadrant Position

Pyramid Analytics ist als Visionary unter den ABI-Plattformen ausgewiesen.

Im Jahr 2023 ist Pyramid Analytics unter allen 20 bewerteten Anbietern ausgewiesen

Unternehmen, die in den Gartner Magic Quadrant aufgenommen werden, werden nach zwei Kriterien eingestuft: der Fähigkeit zur Umsetzung und der Vollständigkeit der Vision

Die Vision von Pyramid für die Geschäfts- und Entscheidungsmodellierung: Tabulate und Solve

Zu den jüngsten Produktinnovationen gehören die neuen Module Tabulate und Solve innerhalb der Pyramid-Plattform. Tabulate mit einer no-code/low-code Schnittstelle wurde für die Geschäftsmodellierung durch Geschäftsanwender entwickelt, ohne dass Daten exportiert oder manuell in Tabellenkalkulationen manipuliert werden müssen und ist vollständig in die Plattform integriert. Solve ist eine leistungsstarke Ergänzung zu Tabulate, die präskriptive und optimierende Lösungen auf der Grundlage von vom Benutzer hergestellten Entscheidungsmodellen generiert. Pyramid-Kunden, die Tabulate und Solve nutzen, können Daten direkt abfragen, während sie in einem vertrauten, kalkulationsähnlichen Format arbeiten, und die Erkenntnisse können problemlos mit anderen Nutzern geteilt werden, um optimale Unternehmensentscheidungen zu treffen.

Umfassende, einheitliche Entscheidungsgrundlagen

Nur die Pyramid Decision Intelligence Platform vereint Datenaufbereitung, Unternehmensanalyse und Data Science auf einer einzigen, integrierten Plattform. Mit einer leistungsstarken Suite erweiterter Analysefähigkeiten einschließlich innovativer Anwendungen von KI und ML senkt Pyramid die Qualifikationshürde und versetzt jeden in einem Unternehmen in die Lage, einen schnelleren, intelligenteren Entscheidungsprozess zu errichten. Vereinbaren Sie noch heute eine Demo der Pyramid Decision Intelligence Platform.

Zitat

Omri Kohl, Chief Executive Officer und Co-Founder, Pyramid Analytics: "Meiner Meinung nach spiegeln nur wenige Forschungsarbeiten die aktuellen Trends im Bereich Analytik und Business Intelligence so gut wider wie die Gartner-Berichte Magic Quadrant und Critical Capabilities für ABI. Wir freuen uns, dass wir als Visionary anerkannt wurden und den ersten Platz für die Augmented Consumer und Business Analyst Anwendungsfälle belegt haben. Ich möchte mich bei unseren Kunden und Partnern bedanken wir sind dankbar für ihr anhaltendes Geschäft und Vertrauen. Ich bin auch sehr stolz auf die außergewöhnliche Arbeit, die das gesamte Pyramid-Team geleistet hat. Gemeinsam haben wir eine Decision Intelligence Platform entwickelt, die Unternehmen auf die Zukunft vorbereitet."

Was sind der Gartner Magic Quadrant und die Critical Capabilities?

Laut Gartner:

Die Gartner Magic Quadrant Forschungsmethodik stellt eine grafische Wettbewerbspositionierung von vier Arten von Technologieanbietern in Märkten mit hohem Wachstum und ausgeprägter Anbieterdifferenzierung dar:

Marktführer setzen ihre aktuelle Vision gut um und sind für morgen gut aufgestellt.

Visionäre verstehen, wohin sich der Markt entwickelt, oder verfügen über eine Vision für eine Veränderung der Marktregeln, setzen diese aber noch nicht gut um.

Nischenakteure konzentrieren sich erfolgreich auf ein kleines Segment oder sind nicht fokussiert und sind nicht innovativer oder besser als andere.

Herausforderer sind heute gut im Geschäft oder können möglicherweise ein großes Segment dominieren, aber sie verstehen nicht, in welche Richtung der Markt geht.

Die Critical Capabilities Notes von Gartner bieten als Begleitforschung einen tieferen Einblick in die Produkt- und Serviceangebote der Anbieter und erweitern die Analyse des Magic Quadrant. Nutzen Sie diese Forschung, um die Bewertung von Produkten und Dienstleistungen auf der Grundlage der wichtigsten Fähigkeiten für wichtige, differenzierende Anwendungsfälle weiter zu untersuchen.

* Gartner, Magic Quadrant for Analytics and Business Intelligence Platforms 2023, Kurt Schlegel, Julian Sun, David Pidsley, Anirudh Ganeshan, Fay Fei, Aura Popa, Radu Miclaus, Edgar Macari, Kevin Quinn, Christopher Long, 5. April, 2023

† Gartner, Critical Capabilities for Analytics and Business Intelligence Platforms 2023, Julian Sun, Kevin Quinn, David Pidsley, Georgia O'Callaghan, Anirudh Ganeshan, Christopher Long, W. Roy Schulte, Aura Popa, Edgar Macari, Fay Fei, Kurt Schlegel, Radu Miclaus Joe Antelmi, 17. April, 2023

GARTNER ist eine eingetragene Marke und Dienstleistungsmarke von Gartner, Inc. und/oder seinen Unternehmen in den USA und international, und MAGIC QUADRANT ist eine eingetragene Marke von Gartner, Inc. und/oder seinen Unternehmen und wird hier mit Genehmigung verwendet. Alle Rechte vorbehalten.

Gartner empfiehlt keine Anbieter, Produkte oder Dienstleistungen, die in seinen Forschungspublikationen dargestellt werden, und rät Technologieanwendern nicht, nur die Anbieter mit den höchsten Bewertungen oder anderen Auszeichnungen zu wählen. Gartner Research-Publikationen geben die Meinung des Gartner Research-Unternehmens wieder und sollten nicht als Tatsachenbehauptungen ausgelegt werden. Gartner lehnt jede ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistung in Bezug auf diese Studie ab, einschließlich jeglicher Gewährleistung der Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck.

Über Pyramid Analytics

Pyramid Analytics ist die nächste Generation der Unternehmensanalyse. Die Pyramid Decision Intelligence Plattform bietet Menschen erweiterte, automatisierte und kollaborative Einblicke, die die Verwendung von Daten bei der Entscheidungsfindung vereinfachen und unterstützen. Die Pyramid-Plattform bietet direkten Zugriff auf alle Daten, ermöglicht eine geregelte Selbstbedienung für jede Person und erfüllt jeden Analysebedarf in einer no-code Umgebung. Sie kombiniert Datenvorbereitung, Unternehmensanalyse und Data Science in einer reibungslosen Plattform, die jedem die Möglichkeit gibt, intelligente Entscheidungen zu treffen. Dies ermöglicht einen strategischen, unternehmensweiten Ansatz für Business Intelligence und Analytik, von einfach bis anspruchsvoll. Vereinbaren Sie noch heute eine Demo.

Pyramid Analytics hat seinen Sitz in Amsterdam und verfügt über regionale Zentralen in globalen Innovations- und Unternehmenszentren, einschließlich London, New York City und Tel Aviv. Unser Team lebt auf der ganzen Welt, denn Geographie sollte kein Hindernis für Talent und Möglichkeiten sein. Die Investoren umfassen H.I.G. Growth Partners, Jerusalem Venture Partners (JVP), Sequoia Capital und Viola Growth. Erfahren Sie mehr unter Pyramid Analytics.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

