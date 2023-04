Die neue Anlage liegt strategisch günstig in der Nähe des Hafens von Savannah und ermöglicht Lineage die Verarbeitung von bis zu 1,4 Mio. Pfund an Produkten pro Tag

Die Anlage erhöht die Gesamtinvestition von Lineage in Chatham County auf über 100 Mio. USD und vergrößert die wachsende Präsenz des Unternehmens in Georgia

Lineage Logistics ("Lineage" oder das "Unternehmen"), einer der weltweit führenden Anbieter von temperaturgesteuerten Industrielösungen, feierte heute die Eröffnung seiner neuesten Anlage in Port Wentworth, Georgia. Savannah Fresh-Port Wentworth liegt strategisch günstig in der Nähe des Hafens von Savannah, dem größten Containerterminal seiner Art in Nordamerika und dem drittgrößten Containerumschlagplatz der USA.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230420005219/de/

Lineage Logistics' Savannah Fresh-Port Wentworth facility is strategically located near the Port of Savannah and will allow Lineage to process up to 1.4 million pounds of produce per day. (Photo: Business Wire)

Die 220.000 Quadratfuß große Anlage bietet Cross-Docking-Services, so dass die Produkte bei Bedarf noch am selben Tag ein- und ausgelagert werden können, was die Lagerzeit verkürzt, die Kosteneffizienz steigert und dafür sorgt, dass die Verbraucher schneller frische Produkte erhalten. Die Anlage verfügt über 23 ein- und ausgehende Fahrspuren, auf denen täglich mehr als 40 Lkw abgefertigt werden können, die bis zu 1,4 Mio. Pfund Obst und Gemüse pro Tag transportieren.

"Die Nachfrage nach temperaturgeregelten Lagern in den Häfen war noch nie so groß wie heute, und unser Angebot an Fresh-Lösungen bei Lineage war noch nie so stark. Savannah Fresh-Port Wentworth wird es uns ermöglichen, unser Fresh-Angebot für neue und bestehende Kunden zu erweitern und stellt außerdem die nötigen Kapazitäten zur Verbesserung der Marktbedingungen bereit", sagt Jim Henderson, Vice President of Global Sales and Business Development bei Lineage. "Die Eröffnung dieser neuen Anlage ist ein kritischer Schritt für Lineage, da wir kontinuierlich daran arbeiten, die weltweite Lebensmittelversorgungskette neu zu gestalten. Wir fühlen uns geehrt, unsere langjährige Partnerschaft mit der Georgia Ports Authority fortzusetzen und freuen uns darauf, unsere Präsenz im Bundesstaat Georgia, einer wichtigen Drehscheibe für Transaktionen und Innovationen auszubauen."

In den letzten zwei Jahren hat Lineage eng mit der Savannah Economic Development Authority, der Georgia Ports Authority und der Stadt Port Wentworth zusammengearbeitet, um die Savannah Fresh-Port Wentworth Anlage zusätzlich zu der an den Hafen angrenzenden Anlage an der Tremont Road in Savannah zu errichten. Allein das Projekt Savannah Fresh-Port Wentworth führte zu einer Investition in Höhe von 78 Mio. USD, die 65 neue Arbeitsplätze schuf, wodurch sich die wirtschaftlichen Investitionen von Lineage in Chatham County auf insgesamt über 100 Mio. USD erhöhten. Bis heute hat Lineage in Georgia mehr als 3 Mio. Quadratfuß an Fläche geschaffen.

Savannah Fresh-Port Wentworth wurde mit dem Ziel erstellt, den überwältigenden Import von Frischprodukten in die Häfen des mittleren Atlantiks anzusprechen, die nicht genügend Platz haben, um die Nachfrage zu befriedigen. Durch die Nähe zum Hafen von Savannah kann Lineage mit der neuen Anlage größere Mengen an Frischwaren effizienter an Kunden im gesamten Südosten liefern.

"Angesichts der gesteigerten Nachfrage nach Frischwaren in Savannah ist diese neue, hochmoderne Anlage eine willkommene Ergänzung", sagt Griff Lynch, Executive Director der Georgia Ports Authority. "Die Dienstleistungen von Lineage Logistics, wie z.B. die Kältetrocknung und die CBP-Kontrollen vor Ort, werden Zeit sparen, Verluste verhindern und letztendlich frische Lebensmittel schneller auf den Markt bringen.

Führungskräfte von Lineage, Geschäftspartner aus dem Bundesstaat Georgia, Vertreter der Stadt Port Wentworth und der Georgia Ports Authority nahmen an der feierlichen Eröffnung der Anlage teil.

Über Lineage Logistics

Lineage ist einer der führenden Anbieter von temperaturgeregelten industriellen REITs und integrierten Lösungen weltweit. Sie verfügt über ein globales Netzwerk von über 400 strategisch gelegenen Anlagen mit einer Gesamtkapazität von über 2 Milliarden Kubikfuß, welche sich über 20 Länder in Nordamerika, Europa und Asien-Pazifik erstrecken. Lineage verfügt über branchenweit führende Expertise bei logistischen Komplettlösungen, ein konkurrenzloses Immobiliennetzwerk und entwickelt und implementiert innovative Technologien. Dies steigert die Vertriebseffizienz, fördert die Nachhaltigkeit, minimiert die Verschwendung in der Lieferkette und trägt vor allem als Visionary Partner von Feeding America dazu bei, die Welt zu ernähren. In Anerkennung der führenden Innovationen und Nachhaltigkeitsinitiativen des Unternehmens wurde Lineage als Nr. 3 in der CNBC Disruptor 50-Liste 2022 aufgelistet, als Deloitte US Best Managed Company 2022, als Nr. 1 Data Science-Unternehmen und insgesamt als 23. auf der Fast Company-Liste der innovativsten Unternehmen der Welt im Jahr 2019 aufgeführt, einschließlich der Aufnahme in die Change the World-Liste von Fortune im Jahr 2020. (www.lineagelogistics.com)

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230420005219/de/

Contacts:

Lineage Logistics

Christina Wiese

734-608-1855

cwiese@lineagelogistics.com