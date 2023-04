Scharen von Menschen aus aller Welt kamen an einem strahlenden Apriltag in der Stadt Weifang in der ostchinesischen Provinz Shandong zusammen, um ein Spektakel am Himmel zu beobachten.

Hunderte von Drachen füllten zum Auftakt des 40. Weifang International Kite Festival am 15. April den Himmel.

Die Stadt Weifang kann auf eine lange Geschichte der Drachenherstellung zurückblicken und ist weithin als Welthauptstadt des Drachenbaus bekannt.

Seit den Anfängen des Drachenfestes im Jahr 1984 ist Weifang Gastgeber des Festivals. Inzwischen ist die Drachenindustrie in Weifang rasant gewachsen und spielt eine immer wichtigere Rolle für die wirtschaftliche und kulturelle Entwicklung der Stadt.

Ende 2022 bestanden in Weifang mehr als 600 Drachenunternehmen, in denen über 80 000 Menschen beschäftigt waren. Der durch die Drachenherstellung erwirtschaftete Jahresumsatz liegt bei über 2 Mrd. Yuan (291 Mio. US-Dollar), wobei verschiedene Arten von Drachenprodukten in mehr als 50 Länder und Regionen weltweit exportiert werden, darunter Europa, die USA und Südostasien.

Mit einem Anteil von mehr als 80 Prozent am chinesischen Markt hält die Drachenindustrie von Weifang eine führende Stellung in China, wobei sie auf dem internationalen Markt sogar einen Anteil von mehr als 85 Prozent erreicht.

Das Dorf Wangjiazhuangzi, die größte drachenverarbeitende Exportstation in Weifang, hat sich zu einem Zentrum der Drachenindustrie entwickelt und verfügt über eine vollständige Lieferkette.

Das Dorf hat nicht nur die Entwicklung der vor- und nachgelagerten Unternehmen gefördert, wie beispielsweise der Hersteller von Drachengestänge und -schnüren, sondern auch das Wachstum verwandter Branchen, wie beispielsweise der Bambusflechterei- und der Druckereibranche, angekurbelt.

Derzeit gibt es in Wangjiazhuangzi über 20 bambusflechtende Betriebe, mehr als 10 Verarbeitungsbetriebe für Drachenbambus und -holz und drei Druckereien für Drachenpapier.

Dies brachte einen kräftigen Aufschwung für die lokale Wirtschaft mit sich, wobei E-Commerce-Plattformen den Verkauf von Drachenprodukten weiter vorantrieben. Mehr als die Hälfte der im Dorf hergestellten Drachen wird über E-Commerce-Plattformen verkauft, wobei pro Tag bis zu 200.000 Stück abgesetzt werden.

Jetzt plant man, zur weiteren Förderung der Drachenindustrie einen kreativen Industriepark für Drachenkultur einzurichten, der Forschung und Entwicklung, E-Commerce-Inkubationen, Live-Streaming-Verkauf, Logistik und ländlichen Tourismus vereinen soll.

