Starker Jahresauftakt - Prognose angehoben



21.04.2023

Umsatz von CHF 5'725 Millionen, 8 Prozent organisches Wachstum



Wiederkehrendes EBIT von CHF 493 Millionen entspricht einem überdurchschnittlichen organischen Wachstum von 12,0 Prozent



12 wertsteigernde Übernahmen, 5 davon im Segment Solutions & Products, 7 in den Segmenten Zuschlagstoffe und Transportbeton



Beschleunigung der Klimaschutzmassnahmen: angehobene Ziele im zweiten Klimabericht von Holcim



Prognose für 2023 angehoben: mehr als 6 Prozent organisches Umsatzwachstum und organisches Wachstum beim wiederkehrenden EBIT von mehr als 10 Prozent Leistungsausweis im Überblick Konzern (in Mio. CHF) 2023 2022 ±% ±% organisch Umsatz 5'725 6'440 -11,1 8,0 Wiederkehrendes EBIT 493 614 -19,7 12,0

CEO Jan Jenisch: «Ich bedanke mich bei allen Mitgliedern der Holcim Familie für diesen starken Jahresauftakt. Die Ergebnisse des ersten Quartals verdeutlichen die Stärke unseres Portfolios und unserer regionalen Aufstellung. Wir erzielen ein breit angelegtes profitables Wachstum, das von hochwertigen Lösungen - von ECOPact bis ECOPlanet - angetrieben wird und unsere Kunden bei der Erreichung ihrer Nachhaltigkeitsziele unterstützt.» «Im ersten Quartal 2023 erzielten wir ein organisches Umsatzwachstum von 8 Prozent und eine organische Steigerung des wiederkehrenden EBIT um 12 Prozent. Dieses profitable Wachstum wurde gestützt durch die sehr guten Ergebnisse in unseren Baumaterial-Segmenten. Mit 12 wertsteigernden Übernahmen hielten unsere Teams das hohe Tempo aufrecht. Der Erwerb des Dachspezialisten Duro-Last rundet unser Angebot an Flachdachsystemen ab. Angesichts der positiven Trends in allen Geschäftsbereichen sehen wir einem starken Gesamtjahr entgegen. Dementsprechend haben wir unsere Prognose angehoben und rechnen jetzt mit mehr als 6 Prozent organischem Umsatzwachstum, ein organisches Wachstum beim wiederkehrenden EBIT von mehr als 10 Prozent und einer branchenführenden EBIT-Marge (wiederkehrendes EBIT) von mehr als 16 Prozent.» «Beim Klimaschutz haben wir, wie in unserem zweiten Klimabericht erläutert, mit neuen 1,5-Grad-Zielen das Tempo erhöht. Wir haben 16 Prozent des Umsatzes im Bereich Transportbeton mit ECOPact erreicht und unsere ECOPlanet-Produktpalette um zwei Produktionsanlagen für kalzinierten Ton in Frankreich und Mexiko erweitert, die kohlenstoffarmen Zement mit bis zu 50 Prozent weniger CO2 liefern. Im Sinne einer Skalierung der Kreislaufprinzipien in der Bauwirtschaft haben wir unsere ECOCycle®-Technologie auf den Markt gebracht, mit der wir Bau- und Abbruchmaterialien aufbereiten und in neuen Baulösungen wiederverwerten. Hier sind wir auf einem guten Weg, das für 2025 angestrebte Ziel von 10 Millionen Tonnen recycelten Bau- und Abbruchmaterialien zu übertreffen.» Starke Leistung Die Region Nordamerika verzeichnete in den Segmenten Zement, Zuschlagstoffe und Transportbeton einen guten Jahresauftakt, getragen von einer hohen Marktnachfrage in den beiden Märkten USA und Kanada. Im Bedachungsgeschäft machte sich eine Normalisierung der Lagerbestände beim Volumen bemerkbar. Holcim verstärkte dieses Geschäftssegment im abgelaufenen Quartal zusätzlich durch die Übernahme von Duro-Last. Zudem gab es zwei Übernahmen im Segment Zuschlagstoffe. Die Auftragslage ist in allen Geschäftsbereichen gut. Das erste Quartal 2023 in Lateinamerika war bereits das elfte Quartal in Folge mit profitablem organischem Wachstum, wobei Mexiko, Kolumbien und Argentinien die stärksten Märkte waren. Im Bereich Bedachungen und Abdichtungen erweiterte Holcim das Segment Solutions & Product in Argentinien und Mexiko. Vor dem Hintergrund einer hervorragenden Pipeline mit Infrastrukturprojekten geht Holcim davon aus, dass sich diese starke Geschäftsentwicklung fortsetzen wird. In der Region Europa erzielte Holcim sehr gute Ergebnisse und eine aussergewöhnlich gute Ausweitung der Marge, getrieben durch hochwertige Lösungen. Holcim hat zwei Übernahmen im Bereich Solutions & Products und fünf Übernahmen in den Bereichen Zuschlagstoffe und Transportbeton getätigt. Das Unternehmen geht davon aus, dass die starke Geschäftsentwicklung anhalten wird. Die Region Asien, Naher Osten und Afrika verzeichnete ein profitables organisches Wachstum mit einer deutlichen Margenausweitung. Dabei waren Australien, Algerien und Ägypten die stärksten Märkte. Im Zuge der Dekarbonisierung der betrieblichen Abläufe wurde in der Region die Nutzung alternativer Brennstoffe deutlich ausgeweitet. Die Auftragslage in der Region ist gut, und die Erholung in China hält an. Erfolgreiche Transformation Holcim setzte seine erfolgreiche Transformation mit zwölf wertsteigernden Übernahmen fort, darunter die strategische Duro-Last-Übernahme mit hohem Synergiepotenzial. Das Geschäftssegment Solutions & Products wurde im Berichtsquartal um vier Neuzugänge erweitert, die die Bereiche Bedachungen, Abdichtungen, Einzelhandel und Fertigteile abdecken. Sieben weitere Übernahmen gab es in den Segmenten Zuschlagstoffe und Transportbeton. Führend bei der Nachhaltigkeit Im Bestreben, die Net-Zero-Transformation der Bauwirtschaft voranzutreiben, legt der Verwaltungsrat anlässlich der Generalversammlung im Mai den zweiten Klimabericht des Unternehmens zu einer Konsultativabstimmung vor. Das Unternehmen ist davon überzeugt, dass die Aktionärinnen und Aktionäre in Klimafragen ein Mitspracherecht haben sollten. Der Klimabericht wurde am 31. März 2023 veröffentlicht. Durch die Intensivierung seiner Klimaschutzmassnahmen gelang es Holcim im Geschäftsjahr 2022, die CO 2 -Emissionen gemessen am Umsatz um 21 Prozent zu verringern. 2023 wird das Unternehmen eine weitere Reduzierung um mehr als 10 Prozent erreichen. Der Klimabericht 2023 enthält Holcims angehobene Ziele für 2030, die sich am 1,5-Grad-Fahrplan orientieren und von der Science Based Targets initiative (SBTi) validiert wurden. Das Unternehmen will die Abscheidung, Nutzung und Speicherung von CO 2 weiter vorantreiben und bis 2030 insgesamt CHF 2 Milliarden in ausgereifte Technologien investieren, um jährlich mehr als 5 Millionen Tonnen CO 2 abzuscheiden. Im April führte Holcim seine neue proprietäre Kreislauftechnologieplattform ECOCycle® ein, um das Recycling von Bau- und Abbruchmaterialien zu beschleunigen und damit dem Kreislaufprinzip unternehmensweit noch mehr Gewicht zu verleihen. Damit ist das Unternehmen auf dem besten Weg, das für 2025 gesteckte Ziel von 10 Millionen Tonnen recycelten Bau- und Abbruchmaterialien zu übertreffen. Der anhaltende Nachhaltigkeitsfokus von Holcim zeigt sich auch darin, dass der emissionsarme ECOPact-Beton im ersten Quartal 2023 bereits 16 Prozent des gesamten Umsatzes mit Transportbeton ausmachte. Damit nähert sich das Unternehmen weiter dem selbst gesteckten Ziel von 25 Prozent bis 2025. Der CO 2 -arme Zement ECOPlanet ist inzwischen in 27 Märkten erhältlich, mit der ersten kalzinierten Tonproduktion in Frankreich und Mexiko mit bis zu 50 Prozent weniger CO 2 . Ausblick und Prognose Holcim rechnet mit einem anhaltenden profitablen Wachstum und hat die Prognose angehoben: mehr als 6 Prozent organisches Umsatzwachstum

überproportionales organisches Wachstum beim wiederkehrenden EBIT von mehr als 10 Prozent

branchenführende EBIT-Marge (wiederkehrendes EBIT) von mehr als 16 Prozent

Free Cashflow in Höhe von rund CHF 3 Milliarden

Reduzierung der CO 2 -Emissionen gemessen am Umsatz um mehr als 10 Prozent Leistungsausweis nach Regionen Konzern - Q1 2023 2022 ±% ±% organisch Umsatz (CHF Mio.) 5'725 6'440 -11,1 8,0 Wiederkehrendes EBIT (CHF Mio.) 493 614 -19,7 12,0

Nordamerika - Q1 2023 2022 ±% ±% organisch Umsatz externe Kunden (CHF Mio.) 1'742 1'651 5,5 0,2 Wiederkehrendes EBIT (CHF Mio.) 36 68 -47,0 -40,3

Lateinamerika - Q1 2023 2022 ±% ±% organisch Umsatz externe Kunden (CHF Mio.) 726 682 6,4 25,0 Wiederkehrendes EBIT (CHF Mio.) 244 220 10,7 10,8

Europa - Q1 2023 2022 ±% ±% organisch Umsatz externe Kunden (CHF Mio.) 2'044 1'882 8,6 8,8 Wiederkehrendes EBIT (CHF Mio.) 118 74 58,7 61,7

Asien, Naher Osten, Afrika - Q1 2023 2022 ±% ±% organisch Umsatz externe Kunden (CHF Mio.) 1'083 2'114 -48,8 8,3 Wiederkehrendes EBIT (CHF Mio.) 197 336 -41,4 16,2 - davon Asien-Pazifik Umsatz externe Kunden (CHF Mio.) 587 1'514 -61,2 15,5 Wiederkehrendes EBIT (CHF Mio.) 99 249 -60,1 2,4 - davon Naher Osten und Afrika Umsatz externe Kunden (CHF Mio.) 496 599 -17,3 1,6 Wiederkehrendes EBIT (CHF Mio.) 97 87 12,1 33,2

Überleitung zum Konzernabschluss Überleitung von den Erfolgskennzahlen zur konsolidierten Erfolgsrechnung der Holcim Gruppe: Konzern - Q1 (in Mio. CHF) 2023 2022 Wiederkehrendes EBITDA 970 1'164 Abschreibung auf Nutzungsrechte -86 -90 Wiederkehrendes EBITDA nach Leasingverhältnissen 884 1'074 Abschreibungen auf Sachanlagen, immaterielle und langfristige Vermögenswerte -391 -460 Wiederkehrendes EBIT 493 614

Definitionen alternativer Performancekennzahlen

Diese Medienmitteilung enthält einige alternative Kennzahlen, die dazu dienen, die Leistung von Holcim besser beschreiben zu können. Eine vollständige Liste dieser alternativen Performancekennzahlen finden Sie auf unserer Website .

Die Analystenpräsentation zum Q1 2023 Trading Update ist verfügbar unter www.holcim.com .

Holcim ist ein weltweit führender Anbieter von innovativen und nachhaltigen Baulösungen. Mit dem Ziel, Fortschritt für Menschen und den Planeten zu schaffen, hat sich das Unternehmen mit seinen 60'000 Mitarbeitenden der Dekarbonisierung des Bausektors und der Verbesserung des Lebensstandards verschrieben. Mit einem umfassenden Angebot an CO2-reduzierten und kreislauffähigen Produkten von ECOPact bis ECOPlanet unterstützt das Unternehmen seine Kunden in allen Regionen dabei, besser mit weniger zu bauen. Innovative Systeme wie die Dach- und Dämmlösungen von Elevate und PRB ermöglichen eine besonders nachhaltige Nutzung von Gebäuden. Auf diese Weise leistet Holcim einen wichtigen Beitrag zu mehr Energieeffizienz und umweltfreundlichen Sanierungen. Mit Nachhaltigkeit als Kernstück seiner Strategie wird Holcim zu einem Net-Zero-Unternehmen, dessen 1,5-Grad-Ziel von der Science Based Targets initiative (SBTi) validiert wurde. Weitere Informationen sind verfügbar unter www.holcim.com sowie auf LinkedIn .



Haftungsausschluss - zukunftsgerichtete Aussagen:

Dieses Dokument enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Derartige zukunftsgerichtete Aussagen stellen keine Prognosen in Bezug auf Geschäftsergebnisse oder andere Leistungskennzahlen dar, sondern beziehen sich auf Trends beziehungsweise Zielsetzungen, die im Zusammenhang mit Plänen, Initiativen, Ereignissen, Produkten, Lösungen und Dienstleistungen auch deren Entwicklung und Potenzial einschliessen. Obwohl Holcim der Überzeugung ist, dass die sich in derartigen zukunftsgerichteten Aussagen widerspiegelnden Erwartungen auf begründeten Annahmen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Dokuments basieren, werden Investoren darauf hingewiesen, dass diese Aussagen keine Garantien für zukünftige Leistungen und Entwicklungen sind. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund verschiedener Risiken und Ungewissheiten, von denen viele schwer vorherzusagen sind und allgemein ausserhalb der Kontrolle von Holcim liegen, in erheblicher Weise von den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten zählen unter anderem die im Geschäftsbericht von Holcim (verfügbar im Internet unter www.holcim.com) beschriebenen Risiken und die Ungewissheiten im Zusammenhang mit den Marktbedingungen und der Umsetzung unserer Pläne. Daher wird empfohlen, sich auf zukunftsgerichtete Aussagen nicht zu verlassen. Holcim übernimmt keine Verpflichtung zur Aktualisierung dieser zukunftsgerichteten Aussagen.

