Der amerikanische Pipelinebetreiber Oneok Inc. (ISIN: US6826801036, NYSE: OKE) wird eine Quartalsdividende von 95,5 US-Cents je Aktie an die Aktionäre ausschütten. Die Zahlung erfolgt am 15. Mai 2023 (Record day ist der 1. Mai 2023). Auf das Gesamtjahr hochgerechnet beträgt die Dividende damit 3,82 US-Dollar. Beim derzeitigen Börsenkurs von 66,05 US-Dollar (Stand: 20. April 2023) liegt die aktuelle Dividendenrendite unter ...

