Medienmitteilung vom 21. April 2023



Zwischenbericht der BB Biotech AG per 31. März 2023 Verhaltenes 1. Quartal für Biotechunternehmen Die Sorgen um die Widerstandsfähigkeit der Kapitalmärkte hat sich im 1. Quartal sehr stark in den Präferenzen der Anleger widerspiegelt. Nach einem soliden Jahresstart erlebten Small und Mid Caps aufgrund des Risk-off-Modus im weiteren Quartalsverlauf einen Ausverkauf. Mittelzuflüsse in den Biotechnologiesektor - ein wichtiger Indikator - entwickelten sich nach wie vor negativ. Dabei schnitten kleinere Biotechunternehmen schwächer als andere Biotechtitel ab. Ungeachtet der Börsenentwicklung gab es zahlreiche positive Unternehmensnachrichten auf der Entwicklungs- und Zulassungsebene. Trotz des schwierigen Jahresbeginns blickt BB Biotech angesichts der fundamentalen Erfolge innovativer Large, Mid und Small Caps aus dem Biotechsektor optimistisch in die Zukunft. Die Gesamtrendite des S&P Biotech Select Industry Index (-8.7% in USD) fiel schlechter aus als die des NBI Index (-1.9% in USD), der vorwiegend grössere Biotechnologie- und Pharmaunternehmen abbildet. Die Zunahme der M&A-Aktivitäten wirkte sich kaum auf den Biotechsektor aus. Für die BB Biotech-Aktie bedeutete dies eine Gesamtrendite von -4.4% in CHF und -6.8% in EUR (einschliesslich der Dividende von CHF 2.85 pro Aktie). Die Gesamtrendite des Portfolios verfehlte mit -9.2% in CHF, -9.4% in EUR und -8.3% in USD den NBI Index, stand aber in Einklang mit dem S&P Biotech Select Industry Index. Der Nettoverlust im 1. Quartal 2023 betrug CHF 254 Mio., verglichen mit einem Nettoverlust von CHF 300 Mio. im gleichen Vorjahreszeitraum. Generalversammlung stimmt allen Anträgen zu Auf der ordentlichen Generalversammlung der BB Biotech AG vom 23. März 2023 stimmten die Aktionäre sämtlichen Anträgen des Verwaltungsrates der BB Biotech AG zu. Dazu zählte auch die vorgeschlagene Dividende von CHF 2.85 je Aktie (brutto), infolgedessen die BB Biotech AG am 29. März 2023 insgesamt CHF 156 Mio. an ihre Aktionäre ausschüttete. Die Aktionäre bestätigten darüber hinaus die Vorstandsmitglieder Dr. Erich Hunziker (Präsident), Dr. Clive Meanwell, Laura Hamill, Dr. Pearl Huang, Prof. Dr. Mads Krogsgaard Thomsen und Dr. Thomas von Planta für ein weiteres Jahr im Amt. Investitionsgrad bleibt hoch Ende des 1. Quartals lag der Investitionsgrad mit 114.0% fast an der festgelegten Obergrenze. Der nach wie vor höhere Investitionsgrad entspricht der optimistischen Einschätzung des Investmentteams, dass viele Unternehmen nach der Korrektur der letzten zwei Jahre im Biotechnologiesektor attraktiv bewertet sind. Das Team wird weiterhin innerhalb der bewährten und erfolgreichen Anlagerichtlinien arbeiten, die einen Investitionsgrad zwischen 95% und 115% vorsehen. Für die Dividendenausschüttung in Höhe von CHF 156 Mio. griff BB Biotech hauptsächlich auf Barmittel zurück, die sie im Rahmen der Übernahme Myovants durch Sumitomo Dainippon Pharma erhalten hat. Anpassungen im Portfolio Im Berichtszeitraum kam es zu einigen geringfügigen Portfolioveränderungen. Die angekündigte Übernahme Myovants durch Sumitomo Dainippon Pharma wurde für USD 27 je Aktie in bar abgeschlossen. Ausserdem wurden die Positionen in Kezar Life Sciences und Homology Medicines vollständig veräussert. Ende des 1. Quartals enthielt das Portfolio von BB Biotech 28 Positionen. Das Portfolio konzentrierte sich noch stärker auf rentable Unternehmen, die inzwischen über ein Drittel des Anlageportfolios ausmachen, und auf gut kapitalisierte Unternehmen, die angesichts ihrer derzeitigen Bilanzen voraussichtlich eine nachhaltige Rentabilität erreichen werden, entfallen mehr als 40% des Portfolios. Kleinere Unternehmen mit anhaltendem Kapitalbedarf machen weniger als 20% des Portfolios aus. Meilensteine der Portfoliounternehmen Moderna legte für seinen RSV-Impfstoff vielversprechende Ergebnisse einer Phase-III-Studie bei älteren Menschen vor. Dieser Impfstoff entwickelt sich unter den drei derzeit im Rennen befindlichen Produktkandidaten immer mehr zum möglichen Best-in-Class-Produkt. Moderna hat für zwei Impfstoffe den Status als «Breakthrough-Therapie» erhalten. Dabei handelt es sich um einen seiner RSV-Impfstoffkandidaten in der Entwicklungsphase und seinen personalisierten mRNA-Krebsimpfstoff in Kombination mit Keytruda bei Hochrisikopatienten mit Melanom. Dagegen fallen die Ergebnisse der Phase-III-Studie zu Modernas Grippeimpfstoff für die südliche Hemisphäre gemischt aus. Ionis präsentierte ermutigende Topline-Ergebnisse der Phase-III-Studie NEURO-TTRansform zu Eplontersen für Patienten mit hereditärer Transthyretin-vermittelter Amyloid-Polyneuropathie (ATTRv-PN). Zudem teilte Ionis mit, dass der FDA-Beratungsausschuss zugunsten (9:0 Stimmen) einer möglichen beschleunigten Zulassung Tofersens bei amyotropher Lateralsklerose (ALS) in Kombination mit Mutationen im Gen der Superoxiddismutase 1 entschieden hat. Die FDA hat als Termin für die abschliessende Entscheidung den 25. April 2023 festgelegt. Intra-Cellular Therapies veröffentlichte positive Topline-Resultate für seine Monotherapie Lumateperon (Markenname Caplyta) zur Behandlung schwerer depressiver Episoden bei Patienten mit schweren depressiven Störungen und bipolarer Störung. Incyte und Macrogenics erhielten von der FDA nach anfänglicher Ablehnung überraschenderweise die Zulassung für Zynyz (Retifanlimab) bei metastatischem oder rezidivierendem, lokal fortgeschrittenem Merkelzellkarzinom (MCC). Ausblick auf den weiteren Jahresverlauf Notenbanken werden ihre Zinsanhebungen fortsetzen, um die Inflation einzudämmen. Dabei sind die Markterwartungen, dass ein langsameres Tempo angeschlagen wird, idealerweise ohne eine Rezession auszulösen. Trotz der Zinsunsicherheit verzeichnen Biotechunternehmen, darunter auch die meisten Portfoliounternehmen von BB Biotech, weiterhin fundamentale Fortschritte. Das US-Gesundheitssystem kämpft nach wie vor mit zu hohen Kosten. Der Umsetzung des Inflation Reduction Act (IRA) wird im Herbst 2023 mehr Aufmerksamkeit zuteilwerden, wenn die zuständige Behörde die Namen der ersten zehn verschreibungspflichtigen Arzneimittel veröffentlicht, die 2026/27 von Preisbeschränkungen betroffen sein werden. Das Investment Management Team ist nach wie vor von der Attraktivität der Portfoliounternehmen überzeugt, nicht nur aufgrund ihrer derzeit niedrigen Bewertungen, sondern auch wegen vieler erwarteter Meilensteine für die Entwicklung, Zulassung und Vermarktung von Produkten, deren Erreichen für Investoren in Zukunft höhere Renditen bedeuten kann. Ausserdem ist es davon überzeugt, dass jedes der Portfoliounternehmen einen sorgfältigen Umgang mit seinen Finanzmitteln pflegt. Das Team erwartet im weiteren Jahresverlauf Neuigkeiten von Argenx, Neurocrine Biosciences, Moderna, Sage, Alnylam sowie Ionis. Die Small- und Mid-Cap-Segmente des Biotechsektors sind attraktiv bewertet. In Anbetracht des anhaltenden Drucks auf grössere Unternehmen, ihr Wachstum durch externe Innovationen voranzutreiben, dürften M&A-Aktivitäten sowie Lizenzvereinbarungen weiterhin eine wichtige Rolle für das Wachstum des gesamten Biotechsektors spielen.

Der vollständige Zwischenbericht per 31. März 2023 der BB Biotech AG ist auf report.bbbiotech.ch/Q123 resp. www.bbbiotech.com verfügbar. Für weitere Informationen: Investor Relations

Bellevue Asset Management AG, Seestrasse 16, 8700 Küsnacht, Schweiz, Tel. +41 44 267 67 00

Dr. Silvia Siegfried-Schanz, ssc@bellevue.ch

Maria-Grazia Alderuccio, mga@bellevue.ch

Claude Mikkelsen, cmi@bellevue.ch Media Relations

Bellevue Asset Management AG, Seestrasse 16, 8700 Küsnacht, Schweiz, Tel. +41 44 267 67 00

Tanja Chicherio, tch@bellevue.ch TE Communications AG, Bleichestrasse 11, 9000 St. Gallen, Schweiz, Tel. +41 79 423 22 28

Thomas Egger, teg@te-communications.ch

www.bbbiotech.com

Unternehmensprofil

BB Biotech AG ist eine Investmentgesellschaft mit Sitz in Schaffhausen/Schweiz, die an der Schweizer, deutschen und italienischen Börse notiert ist. Seit 1993 investiert das Unternehmen in innovative Unternehmen der Medikamentenentwicklung, die hauptsächlich in den USA und Westeuropa ansässig sind. BB Biotech AG ist eine der führenden Investoren in diesem Sektor. Der kompetente Verwaltungsrat mit seiner langjährigen Erfahrung legt die Anlagestrategie und -richtlinien fest. Die Anlageentscheide werden durch das erfahrene Investment Managementteam der Bellevue Asset Management AG auf der Basis von umfassendem Investment Research getroffen. Haftungsausschluss

Diese Veröffentlichung enthält zukunftsgerichtete Aussagen und Erwartungen sowie Beurteilungen, Ansichten und Annahmen. Diese Aussagen beruhen auf den aktuellen Erwartungen von BB Biotech, ihren Direktoren und leitenden Mitarbeitenden und sind daher mit Risiken und Unsicherheiten verbunden, die sich mit der Zeit ändern können. Da die tatsächlichen Entwicklungen erheblich abweichen können, übernehmen BB Biotech, ihre Direktoren und leitenden Mitarbeitenden diesbezüglich keine Haftung. Alle in dieser Veröffentlichung enthaltenen Aussagen werden nur mit Stand vom Zeitpunkt dieser Veröffentlichung getätigt, und BB Biotech, ihre Direktoren und leitenden Mitarbeitenden gehen keinerlei Verpflichtung ein, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen, künftiger Ereignisse oder sonstiger Faktoren zu aktualisieren. Portfoliozusammensetzung von BB Biotech per 31. März 2023

(in % der Wertschriften, gerundete Werte) Ionis Pharmaceuticals 11.9% Argenx SE 11.5% Vertex Pharmaceuticals 10.0% Neurocrine Biosciences 9.3% Moderna 8.0% Incyte 7.1% Intra-Cellular Therapies 6.1% Alnylam Pharmaceuticals 6.0% Sage Therapeutics 4.6% Revolution Medicines 3.6% Agios Pharmaceuticals 3.2% Macrogenics 2.4% Relay Therapeutics 2.4% Celldex Therapeutics 2.3% Arvinas 2.0% Exelixis 1.8% Crispr Therapeutics 1.4% Fate Therapeutics 1.0% Essa Pharma 0.8% Beam Therapeutics 0.7% Wave Life Sciences 0.7% Rivus Pharmaceuticals1) 0.6% Mersana Therapeutics 0.6% Scholar Rock Holding 0.6% Generation Bio Co. 0.5% Black Diamond Therapeutics 0.4% Esperion Therapeutics 0.2% Molecular Templates 0.2% Radius Health - CVR 0.0% Total Wertschriften CHF 2 594.4 Mio. Übrige Aktiven CHF 1.0 Mio. Übrige Verbindlichkeiten CHF (319.4) Mio. Innerer Wert CHF 2 276.0 Mio.

1) Nicht börsennotierte Gesellschaft



