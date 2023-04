"Wildbienen sind unverzichtbar für das Gleichgewicht unserer Ökosysteme und damit den Erhalt unserer Biodiversität."von Patrick Gunti Moneycab.com: Herr Strobl, es ist Frühling - die Bienen fliegen wieder. Nun denken wir häufig in erster Linie an Honigbienen, die meisten sind aber Wildbienen. Wo liegen die Unterschiede? Tom Strobl: Wildbienen zeichnen sich, wie es der Begriff sagt, dadurch aus, dass sie wild leben. Sie sind also nicht domestiziert und werden nicht als Nutztiere von Menschen gehalten...

Den vollständigen Artikel lesen ...