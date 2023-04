DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

VOLKSWAGEN - Das in Kanada geplante neue Batteriewerk soll das weltweit größte von VW werden. Ein mit dem Vorgang vertrauter Manager sagte dem Handelsblatt, dass die maximale Fertigungskapazität bei 90 Gigawattstunden (GWh) liegen werde. Das ist genug, um mehr als eine Million Elektroautos im Jahr mit Batterien zu versorgen. VW hatte Mitte März den Bau einer Batteriefabrik in Ontario angekündigt. Am Freitag wird der Konzern laut Insidern die Pläne konkretisieren: Dann komme das Management der Batterieeinheit PowerCo mit Kanadas Regierungschef Justin Trudeau in Ontario zusammen, um entscheidende Details seines neuen Zellwerks in der Provinz zu verkünden. (Handelsblatt)

BAYER - In einer Präsentation, die Bayer diese Woche zugesandt wurde, begrüßte der aktivistische Investor Bluebell, der nach eigenen Angaben eine ungenannte Beteiligung hält, die Ernennung von Bill Anderson als neuen CEO. Nach Ansicht von Bluebell muss Bayer jedoch noch weiter gehen und sich dazu verpflichten, dass die vier Aufsichtsratsmitglieder, deren Amtszeit im nächsten Jahr ausläuft, sich nicht zur Wiederwahl stellen werden. Bluebell argumentiert, dass dies ein "starkes Signal der Diskontinuität" für das leistungsschwache Unternehmen wäre, das in seine beiden Sparten Crop Science und Pharma aufgeteilt werden sollte. (Financial Times)

EUROWINGS - Die Fluggesellschaft Eurowings rechnet mit weiter steigenden Flugpreisen. Aufgrund gestiegener Kerosin-, Personal- und Flughafenkosten komme keine Fluggesellschaft mehr an höheren Ticketpreisen vorbei. "Fliegen zum Taxipreis ist nicht mehr möglich," sagte Jens Bischof, Chef der Fluggesellschaft Eurowings, die zum Lufthansa-Konzern gehört. Bischof geht davon aus, dass Eurowings-Flüge in den Ferienzeiten etwa 20 Prozent teurer sind als im Vorjahr. (Funke Mediengruppe)

DFL - Die Deutsche Fußball Liga (DFL) will einen Minderheitsanteil an ihren Medienrechten über eine Laufzeit von 20 bis 30 Jahren verkaufen. Finanzkreisen zufolge sind am Montag die ersten Gebote für einen 12,5-prozentigen Anteil fällig. Erwartet werden Offerten von CVC, KKR, Advent, Blackstone, EQT und Bridgepoint, wie mit der Angelegenheit vertraute Personen sagten. DFL und die Bieter lehnten Stellungnahmen ab. In den Marketingunterlagen der Auktion stellt die DFL Finanzkreisen zufolge eine deutliche Wertentwicklung der Medienrechte in Aussicht. Sie rechnet binnen zehn Jahren mit einer Verdoppelung der Einnahmen aus der TV-Vermarktung. (Handelsblatt, FAZ)

L-BANK - Die Förderbank Baden-Württembergs sieht deutsche Unternehmen auf solidem Pfad. "Wir sollten vorsichtig sein, aber ein dickes Ende sehe ich derzeit nicht", sagt Edith Weymayr, Vorstandsvorsitzende der L-Bank, im Interview der Börsen-Zeitung. Das Bewertungsergebnis, das auch die Kreditrisikovorsorge enthält, blieb im vergangenen Jahr mit 4 Millionen Euro im positiven Bereich. (Börsen-Zeitung)

MICROSOFT - Microsoft-Deutschland-Chefin Marianne Janik sieht in der generativen künstlichen Intelligenz das Potenzial, den Dienstleistungssektor radikal zu verändern. Auch den industriellen Wandel werde die Technologie massiv beschleunigen, sagte die Managerin in einem Interview. Die Sorgen vor einer Verdrängung der menschlichen Arbeitskraft seien dabei unbegründet. (Börsen-Zeitung)

BLACKROCK - Andrew Ang, Head of Factors bei Blackrock, favorisiert im Gespräch mit der Börsen-Zeitung bei Aktien-Faktoren derzeit Quality. Vor allem für den Einsatz von Faktoren bei Fixed Income sieht er enormes Wachstumspotenzial. "Quality-Aktien haben einen geringen Verschuldungsgrad, konstante Erträge, eine höhere Eigenkapitalrendite und - in Zeiten finanzieller Schocks nicht überraschend - haben seit Jahresbeginn deutlich outperformt. Wir sehen enorm hohe Mittelzuflüsse in diese Strategien", erläuterte Ang. (Börsen-Zeitung)

