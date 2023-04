DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

KI - Das Bundesministerium für Verbraucherschutz fordert schnelle Regulierungen beim Einsatz von Künstlicher Intelligenz. "Wir benötigen schnellstmöglich klare Regeln für KI. Wir müssen Risiken begrenzen und gefährliche Entwicklungen eindämmen", sagte Staatssekretärin Christiane Rohleder. Um Diskriminierung zu vermeiden, müssten die Systeme transparent, nachvollziehbar und überprüfbar gestaltet werden. (Funke Mediengruppe)

BLACKSTONE/FED - Der Chef von Blackstone warnt davor, dass die Anleger die Geschwindigkeit von Zinssenkungen der US-Notenbank überschätzen. Jonathan Gray, Präsident von Blackstone, sagte, dass die Fed aufgrund der nachgebenden Inflation wahrscheinlich von weiteren Zinserhöhungen absehen werde, die Finanzmärkte aber die Chancen der Zentralbank, die Kreditkosten zu senken, überbewertet hätten. "Die Fed wird wahrscheinlich eine Pause einlegen oder vielleicht 25 Basispunkte höher gehen, aber ich denke nicht, dass sie so schnell umschwenken wird, wie es der Markt erwartet", sagte er. (Financial Times)

KINDERGRUNDSICHERUNG - Die FDP-Fraktion fordert mehr Geld für Bildung anstelle der von Familienministerin Lisa Paus (Grüne) geplanten Kindergrundsicherung. "Mir ist eine Bildungsmilliarde lieber, die in die Zukunft von Kindern investiert, als dass wir einfach nur die sozialen Transferleistungen erhöhen", sagte Fraktionschef Christian Dürr den Partnerzeitungen der Neuen Berliner Redaktionsgesellschaft. Kinder seien meist nicht aufgrund zu geringer Sozialleistungen benachteiligt, sondern weil ihre Eltern keinen Job hätten oder die Bildungschancen im Land ungleich verteilt seien. (NBR)

KLIMAPOLITIK - Im Streit um die Änderung des Klimaschutzgesetzes pocht Grünen-Chef Omid Nouripour auf klare Vorgaben für einzelne Sektoren. Eine "gemeinsame Kraftanstrengung" sei nötig, um zur Klimaneutralität zu gelangen, sagte Nouripour der Süddeutschen Zeitung. "Deswegen wird es auch in Zukunft für jeden Sektor - Industrie, Gebäude, Verkehr - klare Benchmarks geben, an denen er sich messen lassen muss." Die Ampelkoalition hatte sich bei ihrem Gipfel Ende März darauf verständigt, das Klimaschutzgesetz zu novellieren. Seither ist allerdings unklar, ob damit auch die bisherigen Sektorziele wegfallen. FDP-Chef Christian Lindner interpretiert die Abmachungen der Koalitionsspitzen so, dass dieses System der Vergangenheit angehört. (SZ)

April 21, 2023

