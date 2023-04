Berlin (ots) -Wie sehr beeinflussen Astrologie und Sternzeichen unser Leben? Stimmt es, dass Widder dickköpfig, Fische friedfertig und Wassermänner zuverlässig sind? Jedes Sternzeichen soll seine speziellen Charaktereigenschaften und Angewohnheiten haben. Aber treffen diese auch auf das Verhalten im Straßenverkehr zu?Dieser Frage widmete sich die Verti Versicherung AG in einer Erhebung mit rund 850.000 Daten aus dem Jahr 2022. Ziel der Analyse war es, herauszufinden, welches Sternzeichen im vergangenen Jahr an den meisten Unfällen beteiligt und welches am sichersten unterwegs war.Obwohl es natürlich keine wissenschaftlichen Beweise dafür gibt, dass das Sternzeichen einen Einfluss auf den Fahrstil hat, sind die Ergebnisse überraschend. Die Zwillinge waren 2022 in die meisten Unfälle verwickelt. Besonders interessant: Bereits bei der ersten Datenanalyse im vergangenen Jahr belegte das Luftzeichen den ersten Platz in dieser Statistik. Dahinter folgen auf Rang zwei und drei die Jungfrauen und die Löwen.Und auch bei den Vorbildern im Straßenverkehr ist eine Konstanz zu erkennen. Wie im vergangenen Jahr waren die Schützen erneut am sichersten auf der Straße unterwegs und belegen damit den ersten Platz in der Kategorie der wenigsten Unfälle. Knapp dahinter reihen sich die Skorpione und die Waagen ein.Zwillinge auch bei Unfallkosten an der SpitzeNeben der Häufigkeit der Unfälle untersuchte Deutschlands zweitgrößter Kfz-Direktversicherer zudem die Schadenhöhe. Auch hier belegen die Zwillinge Platz eins. Sie verursachten insgesamt eine Schadensumme von fast 20 Mio. Euro. Damit sind die Zwillinge im Vergleich zu den anderen elf Sternzeichen sowohl bei den prozentualen Werten als auch in der absoluten Schadenhöhe Spitzenreiter. Dahinter folgen die Stiere und die Steinböcke. Die geringsten Kosten kamen 2022 durch die Schützen (rund 16 Mio. Euro) und die Skorpione (rund 16,6 Mio. Euro) zustande.Pressekontakt:Verti Versicherung AGVera LaumannExpert Corporate Communications & Social Media & CSRTelefon: +49 3328 424 -3998E-Mail: presse@verti.deRheinstraße 7A14513 Berlin/TeltowOriginal-Content von: Verti Versicherung AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/43258/5490815