Marburg (pta/21.04.2023/07:00) - * Ausschreibungen zur Errichtung der neuen Firmenzentrale laufen * Betrieb soll CO2-neutral erfolgen, hoher Grünflächenanteil vorgesehen

Die 3U HOLDING AG (ISIN DE0005167902) erwirbt von der Stadt Marburg ein Grundstück mit einer Fläche von rund 3.200 m² im Stadtteil Cappel, lediglich einen Kilometer vom bisherigen Unternehmenssitz entfernt. Ein entsprechender Kaufvertrag wurde am 20. April 2023 geschlossen, der Kaufpreis liegt im mittleren sechsstelligen Euro-Bereich. Die 3U HOLDING AG beabsichtigt, auf dem Gelände ihre neue Firmenzentrale mit Arbeitsplätzen auch für die in Marburg ansässigen Tochterunternehmen zu errichten und diese bis Ende 2024 zu beziehen. Der Neubau wird modern und energieeffizient gestaltet sein, auf dem Gelände ist ein hoher Grünflächenanteil vorgesehen. Die 3U wird das Gebäude CO2-neutral betreiben; neben dem Einbau nachhaltiger Heiz- und Kühlsysteme wird auch eine große Photovoltaikanlage auf dem Dach installiert. Derzeit laufen bereits die Ausschreibungen für den in den kommenden Monaten geplanten Beginn des Bauprojekts.

Im Jahr 2019 hatte 3U ihre bisherige Firmenzentrale einschließlich Grundstück an die Sparkasse Marburg-Biedenkopf veräußert und damit eine signifikante Wertsteigerung realisiert. Der seither gültige Mietvertrag über die von 3U genutzte Immobilie kann seitens der Sparkasse erstmals mit Wirkung zum 31. Dezember 2024 gekündigt werden. Bis dahin soll der Umzug in das neue Gebäude vollzogen sein.

