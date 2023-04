DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

TAGESTHEMA I

Mercedes-Benz hat im ersten Quartal 2023 nach eigener Angabe starke finanzielle Ergebnisse erzielt und die Erwartungen des Kapitalmarkts insbesondere beim freien Cashflow des Industriegeschäfts übertroffen. Demnach beläuft sich das EBIT auf 5,5 Milliarden Euro, dem eine Konsensschätzung von 4,9 Milliarden gegenübersteht. Vor allem sei das durch das höhere EBIT des Geschäftsfelds Mercedes-Benz Vans bedingt. Der freie Cashflow erreichte 2,2 (Konsens 1,2) Milliarden Euro, was das Unternehmen mit einer starken Profitabilität der automobilen Geschäftsfelder begründet. Das Unternehmen sprach von einer gesunden Nettopreisgestaltung, höheren Absätzen und einem guten Produktmix - trotz negativer Effekte aus höheren Materialkosten und gestiegenen Forschungs- und Entwicklungsaufwendungen.

Nachfolgend erste Eckdaten und von Dow Jones ermittelte Konsensschätzungen für das erste Quartal (in Millionen Euro, Renditen in Prozent):

PROG PROG 1. QUARTAL 1Q23 ggVj 1Q23 ggVj 1Q22 EBIT 5.500* +5% 4.874 -7% 5.229 bereinigte Umsatzrendite Cars 14,8 -- 13,9 -- 16,4 bereinigte Umsatzrendite Vans 15,6 -- 13,0 -- 12,6 Freier Cashflow Industriegeschäft 2.200* +81% k.A. -- 1.216 * gerundete Angaben des Unternehmens

TAGESTHEMA II

SAP hat im ersten Quartal von der anhaltenden Nachfrage nach seinen Cloudlösungen profitiert und die vom Management versprochene Rückkehr zu einem steigenden Betriebsgewinn geschafft. Die operative Marge verbesserte sich auf 25,2 Prozent von 24,8 Prozent ein Jahr zuvor, Analysten hatten im Konsens mit 25,0 Prozent gerechnet.

Damit hat der Softwarekonzern einen robusten Start in das Jahr erreicht und die Grundlage für die Trendwende hin zu einer höheren Rentabilität nach der Strategieumstellung mit dem Fokus auf die Cloud gelegt. In diesem Bereich nahm der Umsatz um 24 bzw währungsbereinigt 22 Prozent auf 3,178 Milliarden Euro zu.

Insgesamt kletterte der Umsatz um 10 Prozent auf 7,441 Milliarden Euro, operativ verdient wurden 1,875 Milliarden Euro, ein Plus von 12 Prozent und damit eine zweistellige Steigerung, die das Management auch im Gesamtjahr erreichen will. Unter dem Strich stand ein Gewinn von 1,587 (Vorjahr 1,166) Milliarden Euro oder 1,08 (1,00) Euro je Aktie. Die Angaben sind auf Non-IFRS-Basis und enthalten noch die Beiträge der vor dem Verkauf stehenden US-Tochter Qualtrics.

Der für die Einschätzung der weiteren Entwicklung wichtige Cloud-Auftragsbestand auf Sicht eines Jahres (Current Cloud Backlog - CCB) nahm um 25 Prozent auf 11,148 Milliarden Euro zu.

Die im Januar ausgegebene Jahresprognose wurde angepasst, Folge des damals angekündigten Verkaufs von Qualtrics, der im zweiten Halbjahr vollzogen sein soll.

Ohne sie will der Walldorfer Konzern einen operativen Gewinn in der Spanne von 8,6 bis 8,9 Milliarden erreichen nach 8,03 Milliarden 2022. Das wäre ein Plus von 8 bis 11 Prozent (währungsbereinigt). Bislang, also mit Qualtrics, waren es 8,8 bis 9,1 Milliarden Euro.

Die Einnahmen im Cloudgeschäft sollen sich nun auf 14,0 bis 14,4 Milliarden (statt 15,3 bis 15,7) Milliarden Euro summieren, ein Anstieg von 23 bis 26 Prozent.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

00:30 AU/BHP Group Ltd, Produktionsbericht 9 Monate

06:30 CH/Holcim Ltd, Zwischenbericht 1Q

07:00 DE/SAP SE, Ergebnis 1Q (14:00 Analystenkonferenz)

08:00 DE/Va-Q-Tec AG, ausführliches Jahresergebnis

11:00 DE/Volkswagen AG (VW), Auslieferungen Konzern März und 1Q

12:55 US/Procter & Gamble Co, Ergebnis 3Q

DIVIDENDENABSCHLAG

Unternehmen Dividende Schaeffler 0,45 EUR Bilfinger 1,30 EUR

AUSBLICK KONJUNKTUR

- FR 09:15 Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) April PROGNOSE: 53,9 zuvor: 53,9 09:15 Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) April PROGNOSE: 48,0 zuvor: 47,3 - DE 09:30 Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) April PROGNOSE: 53,5 zuvor: 53,7 Einkaufsmanagerindex gesamt (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 52,6 zuvor: 52,6 09:30 Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) April PROGNOSE: 45,6 zuvor: 44,7 - EU 10:00 Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone (1. Veröffentlichung) April PROGNOSE: 54,6 zuvor: 55,0 10:00 Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone (1. Veröffentlichung) April PROGNOSE: 48,0 zuvor: 47,3 Einkaufsmanagerindex gesamt (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 54,0 zuvor: 54,1 - GB 10:30 Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) April PROGNOSE: 52,6 zuvor: 52,9 10:30 Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) April PROGNOSE: 48,3 zuvor: 47,9 - US 15:45 Einkaufsmanagerindex/PMI Service (1. Veröffentlichung) April PROGNOSE: 51,5 zuvor: 52,6 15:45 Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) April PROGNOSE: 49,0 zuvor: 49,2

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- DAX-Future 15.924,00 -0,1% E-Mini-Future S&P-500 4.153,25 +0,0% E-Mini-Future Nsdq-100 13.088,75 +0,1% Nikkei-225 28.591,73 -0,2% Schanghai-Composite 3.329,65 -1,1% Hang-Seng-Index 20.267,38 -0,6% +/- Ticks Bund -Future 134,17 +6 Donnerstag: INDEX Schluss +/- DAX 15.795,97 -0,6% DAX-Future 15.940,00 -0,7% XDAX 15.804,01 -0,6% MDAX 27.747,97 -0,5% TecDAX 3.241,45 -1,6% EuroStoxx50 4.384,86 -0,2% Stoxx50 4.053,47 +0,2% Dow-Jones 33.786,62 -0,3% S&P-500-Index 4.129,79 -0,6% Nasdaq-Comp. 12.059,56 -0,8% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 134,11 +60

FINANZMÄRKTE

EUROPA

AUSBLICK: Mit einem vorsichtigen Start in den Freitag rechnen Händler an Europas Börsen. Die internationalen Vorgaben seien von einer Mischung aus Zins- und Konjunktursorgen geprägt. Der DAX dürfte knapp unter der 15.800er-Marke starten. "Dem Markt wird klar, dass er schon wieder mit seinen Zinshoffnungen danebengelegen hat", sagt ein Händler mit Blick auf Aussagen von Philadelphia-Fed-Chef Patrick Harker. Er machte erneut klar, dass die Zinsen weiter steigen und auch dort für eine Weile verbleiben müssen. Damit verwies er implizit Spekulationen ins Reich der Fantasie, die noch dieses Jahr Zinssenkungen in den USA erwarten.

Die wichtigsten Daten kommen aber zur Konjunktur: Mit den Einkaufsmanager-Indizes (PMI) zu den Aussichten von Industrie und Service-Bereich erhalten die Märkte frische Konjunktureinschätzungen rund um den Globus. Vor allem der Einfluss der gesunkenen Energiekosten hat Hoffnungen auf eine stärkere Belebung geweckt, wie sie auch bereits schon Zahlen aus China gezeigt hatten.

Im Fokus stehen im Tagesverlauf auch weitere Sprecher von Notenbanken. Zudem läuft die Berichtssaison immer stärker an. Hier haben bereits Mercedes und Holcim positiv überrascht. Am Abend könnte der kleine April-Verfalltag am Optionsmarkt für etwas Volatilität sorgen.

RÜCKBLICK: Wenig verändert - Ein sich anbahnender Preiskampf bei Elektroautos drückte stark auf die Aktien der Automobilhersteller. Deren Stoxx-Subindex verlor 3,7 Prozent und war mit weitem Abstand größter Verlierer. Daneben machten Konjunktursorgen die Runde, weshalb Aktien aus als defensiv geltenden Branchen etwas gesucht waren. Tendenziell stützend wirkten stärker als erwartet gesunkene deutsche Produzentenpreise im März. Neben dem von Tesla mutmaßlich entfachten Preiskrieg litt der Autosektor auch unter den Geschäftszahlen von Renault (-8%). Bemängelt wurde insbesondere der stark gestiegene Lagerbestand. L'Oreal stiegen um 1,7 Prozent, angetrieben von einem Umsatzanstieg von 13 Prozent auf organischer Basis. Von einem tendenziell schwachen Start ins Jahr sprachen Händler bei der Online-Apotheke Zur Rose (+1,0%); das Unternehmen bestätigte allerdings den Jahresausblick. .

DAX/MDAX/TECDAX

Leichter - Der DAX litt unter der starken Gewichtung des auf breiter Front schwachen Autosektors (s.o.). BMW verloren 3,6, Mercedes-Benz 3,4 und VW 3,1 Prozent. Gar nicht zufrieden waren Börsianer mit den Geschäftszahlen von Sartorius. Die schwächer als erwartet ausgefallene Marge habe zu einem geringeren Gewinn geführt und der rückläufige Auftragseingang sei auch nicht gut für die Perspektiven, hieß es. Sartorius brachen um knapp 11 Prozent ein.

XETRA-NACHBÖRSE

Mercedes-Benz legten bei Lang & Schwarz um 2,7 Prozent zu, nachdem der Autohersteller zuvor vorläufige Erstquartalszahlen mitgeteilt hatte (siehe Tagesthema). Die VW-Aktie wurde 0,7 Prozent höher gestellt. Nachbörslich war bekannt geworden, dass Kanada VW über einen Zeitraum von zehn Jahren Finanzmittel in Höhe von rund 10 Milliarden Dollar zur Verfügung stellen will, um in dem nordamerikanischen Land das erste Elektrofahrzeug-Batteriewerk außerhalb Europas zu errichten. Etwas erholt von den kräftigen Verlusten im gesamten Autosektor im Xetra-Handel zeigten sich auch Porsche SE, die 1,4 Prozent höher tendierten. Die Holding hatte mitgeteilt, erstmals eine Anleihe zu platzieren, um damit den Anteilserwerb am Sportwagenbauer Porsche zu refinanzieren. Die Henkel-Aktie zeigte sich einen Tick leichter nach der Meldung, das Russland-Geschäft für rund 600 Millionen Euro an ein russisches Konsortium verkauft zu haben. Ein Unternehmenssprecher sagte, der Konzern gehe eher davon aus, dass aus der Gesamttransaktion ein Verlust anfallen werde. Ceconomy reagierten nicht auf die Nachricht, dass die Tochter Mediamarktsaturn ihr Geschäft in Portugal an den französischen Elektronikhändler Fnac Darty verkauft.

USA - AKTIEN

Schwächer - Wieder zunehmende Sorgen um die konjunkturelle Entwicklung ließen Aktienkurse und Anleiherenditen sinken. Zunächst fiel der Philadelphia-Fed-Index für April deutlich schwächer aus als erwartet, kurz nach dem Handelsstart enttäuschte dann der Index der Frühindikatoren. Dazu verwiesen einige Teilnehmer auf die nicht überzeugende Berichtssaison. "Das, was wir vor allem mitnehmen ist, dass sich die Verbrauchernachfrage abschwächt", sagte Anlageexperte Robert Schein von Blanke Schein Wealth Management. Insbesondere das schwache Quartalsergebnis von Tesla trübte die Stimmung ein. Schwach lagen auch Aktien aus dem Energiesektor mit den weiter deutlich sinkenden Ölpreisen. Tesla rutschten um 9,7 Prozent ab, nachdem der Elektroautohersteller enttäuschende Quartalszahlen vorgelegt hatte, deutlich gekennzeichnet von den zuletzt mehrfach gesenkten Verkaufspreisen. Dazu ist Tesla-Firmengründer Elon Musk offenbar bereit, auf Kosten der Marge Marktanteile gewinnen zu wollen. Mit einem damit drohenden Preiskampf in der Branche verloren Ford und General Motors je rund 3 Prozent und Stellantis 4,3 Prozent. Der S&P-500-Subindex der Auto- und Zuliefereraktien gab um 8,1 Prozent nach. IBM gingen nach den Quartalszahlen unverändert aus dem Handel. Der Telekommunikationskonzern AT&T (-10,4%) enttäuschte mit der Entwicklung des freien Cashflows, dazu schwächte sich das Wachstum im Mobilfunkgeschäft ab. Im Sog ging es für T-Mobile US um 1,9 Prozent südwärts und für Verizon um 3,7 Prozent. Der Subindex der Telekommunikationsaktien gab um fast 6 Prozent nach.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,14 -9,7 4,24 -27,6 5 Jahre 3,62 -8,4 3,71 -37,7 7 Jahre 3,59 -6,3 3,65 -38,5 10 Jahre 3,54 -5,5 3,59 -34,3 30 Jahre 3,75 -3,9 3,79 -22,4

Dass die Renditen deutlicher sanken, dazu trug neben den Konjuntursorgen auch eine schwache Preiskomponente beim Philadelphia-Fed-Index bei. Das änderte aber nichts daran, dass zumindest für das nächste Zinstreffen der US-Notenbank im Mai trotz Konjunkturskepsis weiter mit einer Zinserhöhung um 25 Basispunkte gerechnet wird. Danach könnte es nach Marktmeinung aber zumindest zu einer Zinserhöhungspause kommen.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 9:15 Uhr % YTD EUR/USD 1,0963 -0,1% 1,0969 1,0956 +2,4% EUR/JPY 146,67 -0,4% 147,22 147,37 +4,5% EUR/GBP 0,8816 +0,0% 0,8816 0,8807 -0,4% GBP/USD 1,2436 -0,1% 1,2442 1,2441 +2,8% USD/JPY 133,78 -0,3% 134,22 134,50 +2,0% USD/KRW 1.329,24 +0,6% 1.321,95 1.323,44 +5,3% USD/CNY 6,8849 +0,2% 6,8732 6,8839 -0,2% USD/CNH 6,8897 +0,1% 6,8838 6,8897 -0,6% USD/HKD 7,8481 -0,0% 7,8493 7,8483 +0,5% AUD/USD 0,6716 -0,4% 0,6743 0,6719 -1,4% NZD/USD 0,6155 -0,4% 0,6178 0,6170 -3,1% Bitcoin BTC/USD 28.314,11 +0,3% 28.220,62 28.925,30 +70,6%

Der Dollar kam mit den sinkenden Marktzinsen leicht zurück.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL / GAS

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 77,38 77,37 +0,0% +0,01 -3,5% Brent/ICE 81,04 81,10 -0,1% -0,06 -4,5%

Die Ölpreise sackten vor dem Hintergrund der dominierenden Rezessionssorgen um deutlich über 2 Prozent ab und erreichten nahezu ein Dreiwochentief.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.002,09 2.004,60 -0,1% -2,52 +9,8% Silber (Spot) 25,20 25,38 -0,7% -0,18 +5,1% Platin (Spot) 1.097,90 1.098,00 -0,0% -0,10 +2,8% Kupfer-Future 4,01 4,03 -0,3% -0,01 +5,2%

MELDUNGEN SEIT DONNERSTAG 17.30 UHR

ESSENSLIEFERER FRANKREICH

Essenslieferanten in Frankreich bekommen künftig einen eigenen Mindestlohn. Die großen Anbieter dieser Dienste wie Deliveroo und Uber Eats hätten zugestimmt, ihren Fahrern künftig mindestens 11,75 Euro pro Stunde zu zahlen, erklärte die Selbstständigengewerkschaft FNAE. Dieser Mindestlohn liegt leicht über dem gesetzlichen Minimum von 11,27 Euro.

WARNSTREIK BAHN

Im deutschen Bahnverkehr hat am frühen Freitagmorgen ein bundesweiter Warnstreik begonnen. Die von der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) gestarteten Arbeitsniederlegungen sollen sich über acht Stunden hinziehen und um 11.00 Uhr enden. Bis dahin wird der Gewerkschaft zufolge "kein einziger Zug fahren". Nach Angaben der Deutschen Bahn dürften die Auswirkungen im Fernverkehr bis zum frühen Abend spürbar sein. "Nach Auskunft der Streikleitung haben die Mitglieder der EVG in den 50 bestreikten Betrieben pünktlich um 03.00 Uhr morgens die Arbeit niedergelegt", teilte die EVG mit. Mit ihrem zweiten bundesweiten Warnstreik innerhalb von vier Wochen will die EVG den Druck auf die Arbeitgeber erhöhen, "endlich verhandlungsfähige Angebote vorzulegen".

HENKEL

hat das Russland-Geschäft für rund 600 Millionen Euro an ein "Konsortium von lokalen Finanzinvestoren" verkauft. Der Verkauf hatte sich verzögert, zuletzt hatte Henkel einen Verkauf zum Ende des ersten Quartals Ende März in Aussicht gestellt. Auf das Russlandgeschäft könnten im Zuge des Verkaufs weitere Wertberichtigungen nötig werden: Ein Unternehmenssprecher sagte, der Konzern gehe eher davon aus, dass aus der Gesamttransaktion ein Verlust anfallen werde, dessen Größenordnung Henkel allerdings erst im Jahresverlauf genauer beziffern könne. In den Büchern hat Henkel zum Jahresende 2022 das Geschäft noch mit rund 500 Millionen Euro bewertet.

PORSCHE SE

hat eine Anleihe platziert, mit der der Anteilserwerb an der Porsche AG refinanziert werden soll. Die Anleihe hat ein Volumen von 750 Millionen Euro und eine Laufzeit bis September 2028. Sie soll mehrfach überzeichnet gewesen sein.

QIAGEN

hat den Beitritt von Steve Rusckowski in seinen Aufsichtsrat bekannt gegeben. Der ehemalige Chairman, President und Chief Executive Officer von Quest Diagnostics werde sich bei der kommenden Hauptversammlung am 22. Juni 2023 zur Wahl stellen.

VOLKSWAGEN

Kanada hat zugesagt, über einen Zeitraum von zehn Jahren Finanzmittel in Höhe von rund 10 Milliarden Dollar zur Verfügung zu stellen, um in dem nordamerikanischen Land das erste Elektrofahrzeug-Batteriewerk außerhalb Europas zu errichten.

CECONOMY

Die Tochter Mediamarktsaturn verkauft ihr Geschäft in Portugal an den französischen Elektronikhändler Fnac Darty. "In Portugal haben wir uns dank der starken Leistung unseres lokalen Teams in einem sehr wettbewerbsintensiven Umfeld über die Jahre behauptet. Unser Geschäft ist hier aber nach wie vor zu klein, um eine führende Marktposition zu erreichen", sagte Ceconomy-Chef Karsten Wildberger. Über die finanziellen Details wurde Stillschweigen vereinbart.

ESSILORLUXOTTICA

hat im ersten Quartal von einer überdurchschnittlichen Entwicklung in den Entwicklungsländern profitiert und mehr umgesetzt als erwartet. Der Konzernumsatz stieg um 9,7 Prozent auf 6,15 Milliarden Euro. Auf vergleichbarer Basis betrug das Wachstum zu konstanten Wechselkursen 8,6 Prozent. Analysten hatten laut Factset im Konsens lediglich mit einen Umsatz von 5,93 Milliarden Euro gerechnet.

HOLCIM

hat nach einem starken ersten Quartal die Jahresprognose angehoben. In den ersten drei Monaten des Jahres stiegen die Einnahmen organisch um 8 Prozent auf 5,725 Milliarden Schweizer Franken, umgerechnet 5,846 Milliarden Euro, wie das Unternehmen mitteilte. Das bereinigte EBIT wuchs um organisch 12 Prozent auf 493 Millionen Franken. Für das laufende Jahr kündigte Holcim mehr als 6 Prozent organisches Umsatzwachstum und ein organisches Wachstum beim wiederkehrenden EBIT von mehr als 10 Prozent an. Bislang hatten die Schweizer eine Expansion um 3 bis 5 Prozent angekündigt mit einem überproportionalen Plus beim bereinigten EBIT. Holcim sprach von positiven Trends in allen Geschäftsbereichen.

