Der Rohstoffkonzern BHP Group wird in diesem Geschäftsjahr weniger Kupfer in der Escondida-Mine im Norden Chiles produzieren als erwartet. BHP hält dennoch an seiner Jahresprognose für die Kupferproduktion des Konzerns fest. Das Unternehmen verwies dafür am Freitag auf die starke Leistung anderer Betriebe in Chile und Australien.

Der nach Marktwert größte Bergbaukonzern der Welt senkte seine Jahresprognose für die Nickelproduktion, was zum Teil auf die starken Regenfälle zurückzuführen ist. Die Aktie fällt in Sydney um 2,4 Prozent.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

12:55 Procter & Gamble Co, Ergebnis 3Q

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 15:45 Einkaufsmanagerindex/PMI Service (1. Veröffentlichung) April PROGNOSE: 51,5 zuvor: 52,6 Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) April PROGNOSE: 49,0 zuvor: 49,2

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % E-Mini-Future S&P-500 4.151,50 -0,0% E-Mini-Future Nasdaq-100 13.082,50 +0,1% Nikkei-225 28.572,62 -0,3% Hang-Seng-Index 20.151,92 -1,2% Kospi 2.545,45 -0,7% Shanghai-Composite 3.326,22 -1,2% S&P/ASX 200 7.333,80 -0,4%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Negative Vorzeichen dominieren am Freitag an den Börsen in Ostasien und Australien. Die Märkte der Region folgen den US-Börsen nach unten, wie Händler sagen. An den chinesischen Börsen wird die Stimmung auch von einer Rede der amerikanischen Finanzministerin Janet Yellen gedämpft. Diese hatte gesagt, dass in den Beziehungen zu China die nationale Sicherheit der USA Vorrang habe, selbst wenn dies das Wirtschaftswachstum bremsen würde. Unter den Einzelwerten steigen Contemporary Amperex Technology (CATL) in Shenzhen um 3,4 Prozent. Der Hersteller von Batterien für Elektrofahrzeuge und Tesla-Zulieferer hat den Gewinn im ersten Quartal mehr als versechsfacht. In Hongkong rücken die Aktien des Immobilienentwicklers China Sunac um 5,6 Prozent vor. Nach Angaben des Unternehmens haben 75 Prozent der Inhaber von Sunac-Anleihen einer Schuldenrestrukturierung zugestimmt. An der Börse Tokio belastet auch der festere Yen, der angesichts der Konjunktursorgen als Fluchtwährung gesucht ist. Verkauft werden Aktien exportorientierter Unternehmen, etwa aus der Automobilindustrie. Nissan Motor büßen 3,4 Prozent ein. Finanzwerte fallen im Sog der gesunkenen US-Anleiherenditen. Mizuho Financial Group geben um 2,4 Prozent nach.

US-NACHBÖRSE

Positiv wurden die Erstquartalszahlen der Eisenbahngesellschaft CSX aufgenommen, deren Aktie um 2,3 Prozent stieg. Das Unternehmen transportierte zwar im Quartal weniger Fracht, profitierte aber von höheren Preisen und einer gestiegenen Nachfrage nach Kohle.

Enttäuschende Geschäftszahlen drückten den Kurs des Versicherers W.R. Berkley um 2,4 Prozent.

Das Windkraftunternehmen Broadwind Energy hat hingegen im ersten Quartal nach vorläufigen Angaben einen höheren Umsatz erzielt, als Analysten erwartet hatten. Das verhalf der Aktie zu einem Plus von 12,8 Prozent.

Contextlogic sprangen um 25,2 Prozent, nachdem das Board des Betreibers der E-Commerce-Plattform Wish einen Aktienrückkauf genehmigt hatte. Eine Aktienplatzierung drückte Sidus Space um 22 Prozent.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 33.786,62 -0,3% -110,39 +1,9% S&P-500 4.129,79 -0,6% -24,73 +7,6% Nasdaq-Comp. 12.059,56 -0,8% -97,67 +15,2% Nasdaq-100 12.985,98 -0,8% -102,74 +18,7% Donnerstag Mittwoch Umsatz NYSE (Aktien) 833 Mio 759 Mio Gewinner 1.102 1.399 Verlierer 1.857 1.580 Unverändert 123 127

Schwächer - Wieder zunehmende Sorgen um die konjunkturelle Entwicklung ließen Aktienkurse und Anleiherenditen sinken. Zunächst fiel der Philadelphia-Fed-Index für April deutlich schwächer aus als erwartet, kurz nach dem Handelsstart enttäuschte dann der Index der Frühindikatoren. Dazu verwiesen einige Teilnehmer auf die nicht überzeugende Berichtssaison. "Das, was wir vor allem mitnehmen ist, dass sich die Verbrauchernachfrage abschwächt", sagte Anlageexperte Robert Schein von Blanke Schein Wealth Management. Insbesondere das schwache Quartalsergebnis von Tesla trübte die Stimmung ein. Schwach lagen auch Aktien aus dem Energiesektor mit den weiter deutlich sinkenden Ölpreisen. Tesla rutschten um 9,7 Prozent ab, nachdem der Elektroautohersteller enttäuschende Quartalszahlen vorgelegt hatte, deutlich gekennzeichnet von den zuletzt mehrfach gesenkten Verkaufspreisen. Dazu ist Tesla-Firmengründer Elon Musk offenbar bereit, auf Kosten der Marge Marktanteile zu gewinnen. Mit einem damit drohenden Preiskampf in der Branche verloren Ford und General Motors je rund 3 Prozent und Stellantis 4,3 Prozent. Der S&P-500-Subindex der Auto- und Zuliefereraktien gab um 8,1 Prozent nach. IBM gingen nach den Quartalszahlen unverändert aus dem Handel. Der Telekommunikationskonzern AT&T (-10,4%) enttäuschte mit der Entwicklung des freien Cashflows, dazu schwächte sich das Wachstum im Mobilfunkgeschäft ab. Im Sog ging es für T-Mobile US um 1,9 Prozent südwärts und für Verizon um 3,7 Prozent. Der Subindex der Telekommunikationsaktien gab um fast 6 Prozent nach.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,14 -9,7 4,24 -27,6 5 Jahre 3,62 -8,4 3,71 -37,7 7 Jahre 3,59 -6,3 3,65 -38,5 10 Jahre 3,54 -5,5 3,59 -34,3 30 Jahre 3,75 -3,9 3,79 -22,4

Dass die Renditen deutlicher sanken, dazu trug neben den Konjuntursorgen auch eine schwache Preiskomponente beim Philadelphia-Fed-Index bei. Das änderte aber nichts daran, dass zumindest für das nächste Zinstreffen der US-Notenbank im Mai trotz Konjunkturskepsis weiter mit einer Zinserhöhung um 25 Basispunkte gerechnet wird. Danach könnte es nach Marktmeinung aber zumindest zu einer Zinserhöhungspause kommen.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 9:15 Uhr % YTD EUR/USD 1,0957 -0,1% 1,0969 1,0956 +2,4% EUR/JPY 146,70 -0,3% 147,22 147,37 +4,5% EUR/GBP 0,8817 +0,0% 0,8816 0,8807 -0,4% GBP/USD 1,2427 -0,1% 1,2442 1,2441 +2,8% USD/JPY 133,89 -0,2% 134,22 134,50 +2,1% USD/KRW 1.328,51 +0,5% 1.321,95 1.323,44 +5,3% USD/CNY 6,8885 +0,2% 6,8732 6,8839 -0,2% USD/CNH 6,8959 +0,2% 6,8838 6,8897 -0,5% USD/HKD 7,8482 -0,0% 7,8493 7,8483 +0,5% AUD/USD 0,6709 -0,5% 0,6743 0,6719 -1,5% NZD/USD 0,6155 -0,4% 0,6178 0,6170 -3,1% Bitcoin BTC/USD 28.240,05 +0,1% 28.220,62 28.925,30 +70,1% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Dollar kam mit den sinkenden Marktzinsen leicht zurück.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL / GAS

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 77,31 77,37 -0,1% -0,06 -3,6% Brent/ICE 81,04 81,1 -0,1% -0,06 -4,5%

Die Ölpreisen sackten vor dem Hintergrund der dominierenden Rezessionssorgen um deutlich über 2 Prozent ab und erreichten nahezu ein Dreiwochentief.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.996,79 2.004,60 -0,4% -7,82 +9,5% Silber (Spot) 25,13 25,38 -1,0% -0,24 +4,9% Platin (Spot) 1.095,73 1.098,00 -0,2% -2,28 +2,6% Kupfer-Future 4,01 4,03 -0,4% -0,02 +5,1%

MELDUNGEN SEIT DONNERSTAG 20.00 UHR

POLITIK USA

US-Präsident Biden will seinen Wahlkampf zur Wiederwahl bereits kommende Woche mit einer Videoankündigung offiziell starten, sagten mit der Planung vertraute Personen.

VERBRAUCHERPREISE JAPAN

Die japanischen Verbraucherpreise stiegen im März um 0,3 Prozent zum Vormonat. Zum Vorjahr wurde ein Anstieg um 3,2 Prozent verzeichnet. In der Kernrate erhöhten sich die Preise im Jahresvergleich um 3,1 Prozent, was der Konsensprognose von Ökonomen entsprach.

KANADA/VOLKSWAGEN

Kanada hat zugesagt, über einen Zeitraum von zehn Jahren Finanzmittel in Höhe von rund 10 Milliarden Dollar zur Verfügung zu stellen, um in dem nordamerikanischen Land das erste Elektrofahrzeug-Batteriewerk außerhalb Europas zu errichten.

ALPHABET

Die Tochter Google hat ihre beiden wichtigsten Forschungsabteilungen für Künstliche Intelligenz (KI) zusammengelegt. Die neue Sparte, Google Deepmind, führt die bestehenden Forschungsgruppen Google Brain und Deepmind zu einem Team zusammen. Die neue Abteilung wird von Demis Hassabis geleitet, dem Mitbegründer und CEO von Deepmind, das Google 2014 für rund 500 Millionen Dollar übernommen hat.

META PLATFORMS

Die Facebook-Mutter will nicht mehr so schnell Personal aufbauen wie in der Vergangenheit. CEO Mark Zuckerberg schloss auch künftige Entlassungen nicht aus. Zuckerberg wandte sich am Donnerstag, einen Tag nachdem das Unternehmen seine jüngste Entlassungsrunde abgeschlossen hatte, in einer virtuellen Fragestunde an die Mitarbeiter.

