Solar-Boom: Nächste Trend-Rakete hebt ab! Diese Solar-Aktie ist erst seit kurzem an der Börse handelbar!

Anzeige / Werbung

Solar-Aktien bringen Mega-Rendite! Der Ausbau der erneuerbaren Energien schreitet immer weiter voran und eröffnet neue Investitionsmöglichkeiten! Mit unserer Neu-Entdeckung sind sie ganz vorne mit dabei!

Achtung Erst-Vorstellung: Lukrative Solar-Aktie

Hier investieren Sie in die Zukunft!

Liebe Leser(innen),

es ist mal wieder Zeit ein wenig über den Tellerrand hinaus zu schauen. Daher sollte man nicht die Augen vor der aktuellen Entwicklung verschließen. Wir sind stets bemüht Ihnen unentdeckte Perlen aus den verschiedensten Branchen heraus zu picken. Vor wenigen Tagen hat in unserem Land ein neues Zeitalter begonnen, ob es einem gefällt oder nicht, aber die letzten Atomkraftwerke wurden abgeschaltet.

Wir richten den Blick nach vorne und bewerten Sektoren neu, die nun weiter in den Fokus rücken und daher für ein Investment wieder interessant werden.

Solar gehört nicht nur auf jedes Dach sondern auch in jedes Depot!

Unser neuer Solar-Favorit Solarbank Corp. (WKN: A3D1AL)verfügt über einen gigantischen Trackrecord und eine volle Pipeline…

Solarbank Corp. (WKN: A3D1AL)mit Hauptsitz in Toronto, ist aus einer klaren Marktnotwendigkeit für einen Anbieter von schlüsselfertigen Lösungen im Bereich der sauberen und erneuerbaren Energien entstanden. Mit einem Führungsteam, das zusammen über 100 Jahre Erfahrung hat und einer klar definierten finanziellen Vision hat sich das Unternehmen als vertrauenswürdiger Entwickler, Ingenieur, Bauherr, Anlagenbetreiber und Manager im Bereich der sauberen und erneuerbaren Energien in Kanada und den USA etabliert.

Der Schwerpunkt liegt auf netzgekoppelten photovoltaischen Solarstromanlagen, wobei die gesamte Wertschöpfungskette von der Standortwahl über die Entwicklung, Finanzierung, EPC, Betriebsführung und Anlagenverwaltung abgedeckt wird. Zu den zahlreichen Kunden zählen gewerbliche und industrielle Unternehmen, Institutionen, kommunale Solarabonnenten, Gemeinden und Stromversorger.

Setzen Sie Solarbank Corp. (WKN: A3D1AL)dringend auf die Watchlist!

Das Thema Solar wird mittelfristig wieder zu einem großen Thema werden, doch dieser Hype wird nicht wie vor Jahren mehr oder weniger von einem Tag auf den anderen zusammenbrechen. Dieses Thema wird uns die nächsten Jahre voll beschäftigen. Daher ist es wichtig, bereits jetzt die Augen zu öffnen, welche Investmentchancen sich langfristig bieten.

Quelle: Trading View & Financial Research & Publication Ltd

Solarbank Corp. (WKN: A3D1AL) ist erst Anfang März an der Börse. Obwohl es weitgehend noch völlig unbekannt ist, konnte der Kurs seit dem IPO bereits ordentlich zulegen. Mittelfristig sehen wir hier aber noch weit höhere Kurse, denn die Firma konnte bereits mit Top-News aufwarten - wir gehen davon aus, dass sich dieser Trend fortsetzt. Zudem sind nur wenige Aktien ausgegeben, die sich überwiegend in festen Händen befinden.

Es kann also nicht schaden einen Fuss in die Türe zu stellen und sich erste Stücke zu sichern! Sollte es dann mal zu einer Konsolidierung kommen und ersten Gewinnmitnahmen kommen, kann man weiter zuschlagen! Wir machen Sie nun frühzeitig auf diesen neue Solar-Aktie aufmerksam - verpassen Sie also nicht den Rendite-Zug!

Es ist wieder Zeit mit Solar Geld zu verdienen! Schauen Sie nicht nur zu!

Der Klimawandel schreitet voran und irgendwann wird es Usus sein, dass jeder Neubau automatisch mit Solar ausgestattet sein wird. Damit schützt man nicht nur die Umwelt sondern macht sich persönlich ein Stück von den immer weiter steigenden Strompreisen autark.

Somit lässt sich gar nicht verhindern, dass in den nächsten Jahren das Thema erneuerbare Energien immer weiter in den Fokus gerät. Mit Solarbank Corp. (WKN: A3D1AL)haben wir ein Unternehnmen gefunden, dass in diesem Bereich eine große Nummer werden kann. Seit dem IPO vor wenigen Wochen, entwickelte sich die Bewertung des Unternehmens bereits ordentlich. Hier sollte man unbedingt frühzeitig mit dabei sein, daher macht es Sinn diese Solar-Perle auf die Watchlist zu setzen!

Auszug von unseren Rechtlichen Hinweisen / Disclaimer

Die Firma Financial Research & Publication Ltd ist Betreiber der Webseite: aktienexplorer.com im Folgenden "Webseite" genannt.

Die Inhalte der "Webseite", der Newsletter und sonstige Publikationen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Die Financial Research & Publication Ltd übernimmt jedoch keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der bereitgestellten Inhalte. Ferner wird in keiner Weise das Eintreffen von jeglichen Kursprognosen / Kurszielen garantiert. Die Nutzung der Inhalte der Webseite erfolgt auf eigene Gefahr des Nutzers. Das Webangebot richtet sich an Nutzer mit Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland, der Schweiz oder in Österreich. Die Webseite richtet sich nicht an Benutzer, die ihren Wohnsitz in anderen Staaten, als den oben genannten, haben oder aus sonstigen Gründen unter die Vorschriften anderer Staaten fallen. Financial Research & Publication Ltd übernimmt keine Zusicherung und Gewähr dafür, dass sich diese Webseite oder die auf ihr enthaltenen Informationen in Übereinstimmung mit den Gesetzen anderer Staaten, als der Bundesrepublik Deutschland, der Schweiz oder Österreich befindet.

Sämtliche Veröffentlichungen (z.B. Interviews, Artikel, Kurzberichte, Unternehmensvorstellungen, Börsenbriefe, Newsletter, Musterportfolios, charttechnische Einschätzungen usw.) dienen ausschließlich der Information und stellen keine Handelsempfehlungen hinsichtlich des Kaufs oder Verkaufs der besprochenen Instrumente dar. Alle Veröffentlichungen sind nicht mit einer professionellen Finanzanalyse gleichzusetzen, sondern geben lediglich die Meinung des Webseitenbetreibers (und / oder seiner in- oder externen redaktionellen Mitarbeiter oder Geschäftspartner) wider. Bei allen Publikationen handelt es sich um journalistische Beiträge. Der Webseitenbetreiber und die für ihn tätigen Verfasser von allen Webseiteninhalten übernehmen keinerlei Gewähr für die Aktualität, Richtigkeit oder Vollständigkeit der der in den Veröffentlichungen enthaltenen Informationen. Der Webseitenbetreiber und die für ihn tätigen Verfasser sind keine Anlageberater. Gegenstand von publizierten Webseiteninhalte können Aktien von Unternehmen sein, die eine geringe Marktkapitalisierung aufweisen. Gerade bei Firmen mit einer niedrigen Marktkapitalisierung müssen Anleger oft mit einer hohen Volatilität bzw. niedrigen Marktliquidität rechnen. Unsere veröffentlichten Inhalte enthalten oft zukunftsgerichtete Aussagen, d. H. Aussagen oder Diskussionen, die Vorhersagen, Erwartungen, Überzeugungen, Pläne, Einschätzungen oder Prognosen darstellen, wie dies durch Wörter wie erwartet, mögliche, und geschätzt wird. Daher sollten Sie bei solchen Aussagen mit äußerster Vorsicht vorgehen und eine umfassende Recherche der Informationen zu unseren vorgestellten Unternehmen, die sich in unseren Publikationen befinden, sowie in Bezug auf solche zukunftsgerichteten Aussagen weiter nachforschen. Alle in unseren Veröffentlichungen gemachte zukunftsgerichtete Aussagen sind auf den Zeitraum beschränkt, in dem sie gemacht werden, und wir sind nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, die sich jederzeit ändern können. Kursprognosen bei Finanzinstrumente in unseren Börsenbrief / Newslettern stellen keine Finanzanalyse / Anlageempfehlung dar, sie basieren ausschließlich auf subjektiven, charttechnischen Kursprognosen des Verfassers.

Offenlegung der Interessen: Grundsätzlicher Hinweis auf mögliche Interessenskonflikte gemäß § 34b WpHG sowie der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 des europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch - Marktmissbrauchsverordnung -

Eine individuelle Offenlegung zu Wertpapierbeteiligungen des Herausgebers und der Verfasser und/oder der Vergütung des Herausgebers oder der Verfasser durch das mit Veröffentlichungen im Zusammenhang stehende Unternehmen oder Dritte, werden unter der jeweiligen Veröffentlichung ausdrücklich ausgewiesen. Das gilt ebenso für Optionen und Derivate, die auf diesen Wertpapieren basieren. Der Webseitenbetreiber stellt Gesellschaften Marketing- und Werbedienstleistungen zur Verfügung. Wir werden meist von diesen vorgestellten Firmen (Sponsoren) oder auch von externen Dritten (z.B. von Consultants, die mit den Gesellschaften in Geschäftsbeziehung stehen) für Werbedienstleistungen kompensiert. Hier liegt ein Interessenskonflikt vor. Ferner kann zwischen den hier erwähnten Unternehmen und der Financial Research & Publication Ltd ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag bestehen oder bestanden haben, womit ebenfalls ein Interessenkonflikt besteht. Da wir zu keinem Zeitpunkt ausschließen können, dass auch andere, Medien, Research- und Börseninformationsdienste die von uns erwähnten Werte im gleichen Zeitraum besprechen, kann es zu einer symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Auch kann nicht ausgeschlossen werden, dass Gesellschaften, die Module zur Steigerung der Marktbekanntheit beim Webseitenbetreiber gebucht haben, nicht auch andere Dienstleister parallel nutzen. Wir werden in der Regel von auf unserer Website von besprochenen Unternehmen (Sponsoren) für Werbe- und Marketingdienstleistungen entschädigt. Wir sind nicht in der Lage, alle von öffentlichen Unternehmen oder deren Management publizierten Daten zu überprüfen. Ausgewählte Unternehmen sind nur profiliert, wir empfehlen keine Aktien zu kaufen oder zu verkaufen. Wir können nicht garantieren, dass alle Informationen korrekt sind und wir können zukunftsgerichtete Aussagen machen, die unsicher und riskant sind.

Financial Research & Publication Ltd oder Mitarbeiter des Unternehmens können jederzeit eigene Aktien der vorgestellten Unternehmen erwerben oder veräußern (z. B. Long- oder Shortpositionen). Das gilt ebenso für Optionen und Derivate, die auf diesen Wertpapieren basieren. Die daraus eventuell resultierenden Transaktionen können unter Umständen den jeweiligen Aktienkurs des Unternehmens beeinflussen. Für die Bereitstellung von Informationen (z.B. Fachartikel, Interviews) auf der "Webseite", den Newslettern oder sonstigen Publikationen wird der Webseitenbetreiber von den jeweiligen Unternehmen oder Dritten (sogenannte "third parties") entlohnt. Zu den "third parties" zählen z.B. Investor Relations, Public Relations, Dienstleistungs-Vermittler / Consultants, Broker oder Investoren. Financial Research & Publication Ltd können teilweise direkt oder indirekt für die Vorbereitung und elektronische Verbreitung und für andere Dienstleistungen von den besprochenen Unternehmen oder sogenannter "third parties" mit einer Aufwandsentschädigung in bar und/-oder Aktien bzw. Optionen entlohnt werden. Auch wenn wir jede Analyse und sonstige Inhalte nach bestem Wissen und Gewissen sowie fachmännischen Standards erstellen, raten wir Ihnen, bezüglich Ihrer Anlageentscheidungen noch weitere externe Quellen, wie z.B. Ihre Hausbank oder einen Berater Ihres Vertrauens, hinzuzuziehen. Informationen und Analysen sind nur für Unterhaltungs-, Informations- und Bildungszwecke vorgesehen. Nichts in einem Artikel, Newsletter, Börsenbrief, Kommentar, Webseiteninhalt, Interview oder andere Inhalte ist oder kann als Anlageberatung oder ein Angebot oder eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Aktien ausgelegt werden. Artikel, Interviews zu anderen Inhalten basieren auf öffentlichen Informationen und Gesprächen mit dem Management oder Firmenmitarbeitern. Wir sind nicht in der Lage, alle von öffentlichen Unternehmen oder deren Management freigegebenen Daten zu überprüfen. Vorgestellte Unternehmen werden nur beschrieben, wir empfehlen keine Aktien zum Kauf oder Verkauf. Wir können nicht garantieren, dass alle Informationen korrekt und zuverlässig sind. Die Angaben sind eventuell nicht vollständig oder richtig. Wir machen möglicherweise zukunftsgerichtete Aussagen, die unsicher und riskant sind.

Für die Berichterstattung über das in diesem Artikel besprochene Unternehmen SolarBnak Corp. wurden Verfasser und/oder Herausgeber entgeltlich entlohnt. Hierdurch besteht konkret und eindeutig ein Interessenkonflikt. Verfasser / Redakteur / Auftraggeber oder Vermittler halten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Aktien, Optionen oder Warrants und können diese Positionen auch jederzeit aufstocken oder verkaufen! Hierdurch besteht konkret und eindeutig ein Interessenkonflikt.

Es kann vorkommen, dass wir Drittanbieter für die elektronische Verbreitung von Nachrichten und Inhalten über unsere Kunden / unsere vorgestellten Unternehmen einbinden. Wir haben jedoch keine Kontrolle über den Inhalt der Informationen, die von unseren vorgestellten Gesellschaften und / oder Drittanbietern veröffentlicht werden, und überprüfen diese nicht. Diese Drittanbieter werden wahrscheinlich dafür entschädigt, dass sie positive Informationen über die Gesellschaften bereitstellen, auch wenn diese von ihnen nicht bekannt gegeben wird.

Impressum:

Financial Research & Publication Ltd

20-22 Wenlock Road

London N1 7GU

England

E-Mail: hello@aktienexplorer.com

Verantwortliche Person: Paul Miller

Tel. 0044 20 3608 1991

Dies war ein Ausschnitt unseres Disclaimers, den kompletten Risikohinweis können Sie hier einsehen:

Enthaltene Werte: CA83417Y1088