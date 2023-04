Am Aktienmarkt stiegen die Kurse seit Monaten. Ein entscheidendes Argument: Die Inflation ist im Griff und die Leitzinsen am Hoch, kurz vor den ersten Zinssenkungen. Der Haken dabei: Am Anleihemarkt sieht man das anders, wie der Bund Future zeigt. Und das ist ein Warnsignal.

Den vollständigen Artikel lesen ...