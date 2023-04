Volle Auftragsbücher und steigende Aktienkurse: Rheinmetall und Hensoldt zählen seit Monaten zu den Top-Werten an der deutschen Börse. Und der Höhenflug ist noch lange nicht vorbei.Rüstungs-Aktien gehören im laufenden Jahr zu den absoluten Top-Performern an der Börse. Rheinmetall ist inzwischen in den DAX aufgestiegen, Hensoldt hat keine drei Jahre nach dem Börsengang den Sprung in den MDAX geschafft. Beide Aktien notieren in unmittelbarer Nähe zum Rekordhoch - und sie haben das Zeug dazu, noch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...