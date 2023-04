Börsentag auf einen Blick Aktien: Anleger bleiben vorsichtig DEUTSCHLAND: - KAUM VERÄNDERT - Am deutschen Aktienmarkt sind am Freitag keine großen Sprünge zu erwarten. Nach dem schwächeren Vortag taxierte der Broker IG den Dax gut zwei Stunden vor dem Xetra-Start 0,1 Prozent tiefer auf 15 781 Punkte. Auf Wochensicht steht der deutsche Leitindex aktuell knapp im Minus. "Im Moment ist völlig offen, wohin die Reise am Aktienmarkt geht", sagte Marktbeobachter ...

