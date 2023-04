Die Aktien vieler bekannter und altgedienter Energieunternehmen waren eine Zeit lang alles andere als gefragt. Doch spätestens mit dem Beginn des Ukraine-Konflikts und den damit einhergehenden Verwerfungen am Energiemarkt sind die Investoren wieder verstärkt auf sie aufmerksam geworden. Da sich die Situation im Energiesektor meiner Ansicht nach nicht so schnell ändern dürfte, könnten Aktien aus diesem Bereich also weiterhin interessant erscheinen. Vor allem, wenn sie wie diese beiden auch noch mit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...