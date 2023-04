The following instruments on XETRA do have their last trading day on 21.04.2023Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 21.04.2023ISIN NameUS57772KAD37 MAXIM INTEGR.PROD. 17/27DE000A2GSSP3 EYEMAXX R.EST.AG 18/23XS0846197019 CLP POW.H.K.FIN.12/23 MTNXS1813051858 SBANKEN BOLIGKR. 18/23MTNXS1813721500 CLOSE BROTH.GRP 18/23 MTNXS0252367775 AMER.INTL GRP 06/23 MTNDE000DZ1JSN9 DZ BANK IS.C51 13/23 VARAU3FN0042222 BPCE S.A. 2023 FLRDE000NLB2JL1 NORDLB IS.S.1890DE0001382463 HESSEN SCHA.93/23S9302XS1807502668 ROENESANS GAYRI.18/23REGSRO1323DBN018 RUMAENIEN 13/23DE000DK0JTV9 DEKA OPF MTN R.2104USU75091AQ88 S+P GLOBAL 22/32 REGSUSU75091AP06 S+P GLOBAL 22/29 REGSXS2596604590 COVENT.BUILD 23/28 FLRMTNCH0196878661 EIB EUR. INV.BK 12/23CH0200044821 BALOISE HLDG 13-23