DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
AMUNDI ETF IST. EUR.M.-F. SMRN FR0013284304 BAW/UFN
AIS-AM.EO.EQ.MSASB EOC SMRE LU1681039563 BAW/UFN
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AIS-AM.EO.EQ.MSASB EOC SMRE LU1681039563 BAW/UFN