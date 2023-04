Der amerikanische Konsumgüterhersteller Kimberly-Clark Corporation (ISIN: US4943681035, NYSE: KMB) wird eine Quartalsdividende von 1,18 US-Dollar je Aktie an die Anteilsinhaber ausschütten. Die Auszahlung erfolgt am 5. Juli 2023 (Record date: 9. Juni 2023). Im Januar 2023 erfolgte eine Erhöhung der Dividende um 1,7 Prozent. Damit wurde das 51. Jahr in ununterbrochener Folge die Dividende angehoben. Seit 89 Jahren werden bereits ...

