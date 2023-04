Der Trading-Tipp des Tages ist diesmal Kion. Der Gabelstaplerhersteller hat in dieser Woche die Prognosen für das Gesamtjahr angehoben. Das kam auch an der Börse gut an. Heute gibt es einen kleinen Rücksetzer. Eine Chance für Trader? Thomas Bergmann vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR mit allen Einzelheiten ...