Münster (ots) -Der Musiker, Erfinder und Gründer des RUDELSINGEN, dem erfolgreichsten Mitsingformat Deutschlands, stellte sich beim "Speaker-Slam" in der Medienstadt Mastershausen äußerst erfolgreich einer neuen Herausforderung."Hier wird nicht gesungen, sondern ich muss meine Botschaft in nur 240 Sekunden in Worten begeisternd präsentieren", sagt David Rauterberg kurz vor seinem Auftritt.Der Speaker Slam ist ein Redner:innenwettstreit. So wie bei den beliebten Poetry Slams um die Wette gereimt oder gerappt wird, messen sich beim Speaker Slam Redner:innen mit ihren persönlichen Themen gegeneinander. Die besondere Herausforderung: Der Sprecher hat nur 240 Sekunden Minuten Zeit, sein Publikum mitzureißen und zu begeistern. Dazu bewertet eine kritische Jury, besetzt aus internationalen Experten aus den Themen Film, Fernsehen, Radio und Literatur die Beiträge und ist gleichzeitig auf der Suche nach neuen Talenten. Insgesamt nahmen an dem Speaker Slam 125 Teilnehmer:innen aus 13 Ländern."Mit meinem RUDELSINGEN stand ich schon über 1.000-mal auf großen Bühnen in ganz Deutschland und den Niederlanden und habe mit über 500.000 Menschen zusammen gesungen, aber der Speaker Slam war ein ganz neues Level für mich."Das ist ihm laut Publikumsbarometer, den Juroren und dem Veranstalter Hermann Scherer ausgezeichnet gelungen und hat dafür den "Hermann Scherer Excellence Award" erhalten! "Ganz wunderbar, ich liebe das RUDELSINGEN", so das begeisterte Feedback von Hermann Scherer, seit über 30 Jahren einer der erfolgreichsten Speaker im deutschsprachigen Raum, direkt nach dem Auftritt von David Rauterberg.David Rauterberg hat im Jahr 2011 mit dem RUDELSINGEN das erfolgreichste Mitsingformat Deutschlands erfunden und erfolgreich gemacht. In über 100 Städten singen er und seine 10 Teams bis zu 500x im Jahr mit monatlich über 10.000 Menschen die größten Hits aus aller Welt. Jeder Abend ist einzigartig! Das Publikum erschafft durch das gemeinsame Singen ihr eigenes, ganz besonderes Konzerterlebnis. Alle Infos und Termine dazu gibt es auf www.rudelsingen.de.Mit der Teilnahme am Speaker Slam möchte David Rauterberg sein RUDELSINGEN jetzt auf ein neues Level bringen: "Alleine Singen macht glücklich - RUDELSINGEN macht viel glücklicher!" Nach den Konzertbühnen Deutschlands möchte er jetzt mit seinem RUDELSINGEN auch die bunte Welt der Tagungen, Kongresse, Messen und Firmenevents erobern, denn: Jede Veranstaltung braucht ein RUDELSINGEN!Pressekontakt:Rudelsingen GmbHDavid Rauterberg, Parkallee 7, 48155 MünsterTelefon: 0251-776805eMail: info@rudelsingen.dewww.rudelsingen.deOriginal-Content von: Rudelsingen GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/151921/5490930