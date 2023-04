EQS-News: Sto SE & Co. KGaA / Schlagwort(e): Personalie

Sto SE & Co. KGaA: Michael Keller erneut in den Vorstand der STO Management SE bestellt



21.04.2023 / 10:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





P E R S O N A L I E

Sto SE & Co. KGaA, Stühlingen Michael Keller erneut in den Vorstand der STO Management SE bestellt Aufsichtsrat der persönlich haftenden Gesellschafterin beschließt Neuabschluss des Vertrags Stühlingen, 21. April 2023 - Der Aufsichtsrat der STO Management SE als persönlich haftende Gesellschafterin der Sto SE & Co. KGaA hat den Neuabschluss des Vorstandsvertrags von Michael Keller bis zum 30. Juni 2027 beschlossen und ihn damit für vier weitere Jahre zum Mitglied des Vorstands für die Bereiche Markenvertrieb Sto Deutschland, Distribution, Marketing-Kommunikation, Nachhaltigkeit und Zentrale Dienste bestellt. Michael Keller gehört dem Gremium seit 1. Juli 2015 an. Jochen Stotmeister, Vorsitzender des Aufsichtsrats der STO Management SE, betont: "Es freut uns sehr, dass wir mit der erneuten Vertragsverlängerung die sehr erfolgreiche Zusammenarbeit mit Michael Keller fortsetzen können." Der Neuabschluss des Vertrags wurde gestern unterzeichnet.

Die Sto SE & Co. KGaA ist einer der international bedeutenden Hersteller von Produkten und Systemen für Gebäudebeschichtungen. Führend ist das Unternehmen im Geschäftsfeld Wärmedämm-Verbundsysteme. Zum Kernsortiment gehören außerdem hochwertige Fassadenelemente sowie Putze und Farben, die sowohl für den Außenbereich als auch für das Innere von Gebäuden angeboten werden. Weitere Schwerpunkte sind die Bereiche Betoninstandsetzung / Bodenbeschichtungen, Akustik- und vorgehängte Fassadensysteme. Ansprechpartner Sto SE & Co. KGaA:

Rolf Wöhrle, Vorstand der STO Management SE, Finanzen

Kontakt über: Telefon: 07744 57-1241, E-Mail: s.buehner@sto.com Medienkontakt:

Claudia Wieland, Redaktionsbüro tik, Tel.: 0911 98817071, E-Mail: cw@tik-online.de



21.04.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com