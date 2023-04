DJ Glencore erfüllt mit Produktion Erwartung und bestätigt Prognose

Von Joe Hoppe

LONDON (Dow Jones)--Der Rohstoffkonzern Glencore plc hat im ersten Quartal weniger Kupfer, Zink, Nickel und Kohle produziert, die Markterwartungen aber erfüllt. Die Prognose für das Gesamtjahr bestätigte das im FTSE 100 notierte Bergbau- und Handelsunternehmen.

Die Glencore-Kupferproduktion fiel im Quartal auch witterungsbedingt um 5 Prozent auf 244.100 Tonnen. Die Zinkproduktion ging um 15 Prozent auf 205.300 Tonnen zurück, was Glencore mit der Veräußerung der südamerikanischen Zinkbetriebe und der Schließung des Matagami-Projekts begründete. Die Nickelproduktion ging um 32 Prozent auf 20.900 Tonnen zurück. Die Kohleproduktion sank um 6 Prozent auf 26,9 Millionen Tonnen. Die Ferrochromproduktion stieg um 3 Prozent auf 400.000 Tonnen.

Das Unternehmen hielt an seiner im Dezember gegebenen Produktionsprognose für das Gesamtjahr fest. Die Kupferprognose für 2023 liegt bei 1,0 Millionen Tonnen, plus oder minus 30.000 Tonnen. Darüber hinaus sagte CEO Gary Nagle, dass bei Fortschreibung der Leistung, die das Marketingsegment im ersten Quartal erzielte, der bereinigte Gewinn vor Zinsen und Steuern im Geschäftsbereich in diesem Jahr das obere Ende der langfristigen Prognosespanne von 2,2 bis 3,2 Milliarden US-Dollar übertreffen könnte.

