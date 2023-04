Selten standen die Chancen so gut wie 2023, mit Aktien aus China und Südostasien überdurchschnittliche Gewinne einzufahren. Seit dem Ende der harten Corona-Beschränkungen in der Volksrepublik Ende 2022 fährt Chinas Wirtschaft wieder hoch. In den kommenden Monaten dürfte sie jene Entwicklung nehmen, die nach 2020 die westlichen Volkswirtschaften - und Börsen - angetrieben hat. Die Auswirkungen auf die gesamte asiatische Region könnten enorm sein! Chinas Regierung hat für 2023 ein Wachstumsziel von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...