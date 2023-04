Volkswagen hat zuletzt keine gute Performance hingelegt. In dieser Woche etwa weisen die Papiere des DAX-Konzerns ein Minus von mehr als vier Prozent auf. Ein Belastungsfaktor: Im wichtigen chinesischen Markt haben die Wolfsburger ihre Spitzenposition an BYD verloren. Nun soll eine dortige Milliarden-Investition die Wende zum Besseren bringen. Konkret hat VW jüngst auf der Automesse in Shanghai laut einem CBNC-Bericht angekündigt, ein Entwicklungs- und Forschungszentrum für Elektroautos im Reich ...

