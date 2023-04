Ispringen (ots) -Um neue Nachwuchsfachkräfte für sich zu gewinnen, ist das Recruiting-Team der Rutronik Elektronische Bauelemente GmbH regelmäßig und mit großem Erfolg auf Jobmessen vertreten. In diesem Jahr weitet Rutronik die Talentsuche weiter aus und möchte noch intensiver auf die vielen beruflichen Chancen im Unternehmen aufmerksam machen. Aus diesen Gründen nimmt Rutronik nun erstmalig auch an der größten Jobmesse für Studenten, Absolventen, Young Professionals und Berufserfahrene in Deutschland teil, der connecticum in Berlin. Vom 25. bis zum 26. April begrüßt das Team täglich von 10 bis 16 Uhr in Halle 20 der Messe Berlin alle Interessierten und informiert über die vielfältigen Karrieremöglichkeiten und Perspektiven bei Rutronik."Mit Schwerpunkten im Ingenieurwesen, der Betriebswirtschaft, Wirtschaftsrecht und der IT entspricht das Publikum auf der connecticum genau unserer Zielgruppe. Außerdem möchten wir mit unserem Stand darauf aufmerksam machen, dass Rutronik auch in Berlin und Umgebung offene Positionen (https://rutronik.mhmhr.com/index?utf8=%E2%9C%93&lang=de&persist_lang=session) in interessanten Bereichen zu besetzen hat", erläutert Yvonne Göhring, Team Leader HR Development bei Rutronik. Der Eintritt ist frei und erfolgt über das connecticum Freeticket (https://www.connecticum.de/people/ticket).Informieren und netzwerken in ungezwungener AtmosphäreAls größte Jobmesse in Berlin und größte Jobmesse für Studenten ist die connecticum für zahlreiche Studenten, Absolventen, Young Professionals und auch Berufserfahrene eine ideale Gelegenheit, um sich schnell und umfassend über Jobs, Karriere und den beruflichen Aufstieg zu informieren. An den insgesamt drei Messetagen haben die jungen Nachwuchstalente die Möglichkeit über 300 Unternehmen kennenzulernen, Kontakte zu knüpfen, verschiedene Angebote miteinander zu vergleichen und alle aufkommenden Fragen zu stellen.Das Recruiting-Team von Rutronik möchte den Messeauftritt vor allem nutzen, um die Perspektiven, die Rutronik als einer der weltweit führenden Distributoren für elektronische Bauteile bietet, allen Interessierten vorzustellen. Im persönlichen Gespräch können individuelle Fragen umgehend beantwortet werden. Dabei betont das Team vor Ort, dass Rückfragen ausdrücklich gewünscht sind. "Wir möchten alle Fragen so umfassend und nachvollziehbar wie möglich beantworten. Die jungen Leute sollen uns richtig kennenlernen und einen guten Einblick in unsere Arbeit, unser Team und die tollen Entwicklungsmöglichkeiten erhalten", so Göhring.Rutronik freut sich auf zahlreiche InteressierteAbsolventen, die sich in einem lockeren Kennenlerngespräch einen ersten Eindruck von Rutronik verschaffen wollen, sind ebenso willkommen, wie Nachwuchstalente, die in Einzelgesprächen gezielt nach bestimmten Aspekten fragen. Der ungezwungene Kontakt am Messestand ist für viele Interessierte zudem eine gute Gelegenheit, um ein Gefühl für das gesamte Unternehmen zu bekommen. Firmenwerte und die Unternehmenskultur lassen sich im persönlichen Gespräch meist besser einschätzen als bei der Online-Recherche zu einem Unternehmen. Einen Dresscode gibt es während der Jobmesse übrigens nicht, stattdessen gilt das Motto "come as you are". Somit ist auch der spontane Besuch der Jobmesse kein Problem.Das Team von Rutronik freut sich auf die erste Teilnahme an der connecticum in Berlin und viele inhaltsreiche Gespräche mit neugierigen Nachwuchstalenten.Über Rutronik:Die Rutronik Elektronische Bauelemente GmbH ist einer der führenden Distributoren Europas. Mit über 1.800 Mitarbeitenden und mehr als 80 Niederlassungen auf drei Kontinenten hat sich das Unternehmen seit der Gründung 1973 zu einem Global Player gewandelt.Pressekontakt:Christina GruberHead of HR ManagementRutronik Elektronische Bauelemente GmbHIndustriestrasse 275228 IspringenTelefon: +49 7231 801-1207E-Mail: Christina.Gruber@rutronik.comhttps://www.rutronik.com/deOriginal-Content von: Rutronik Elektronische Bauelemente GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/135201/5491002