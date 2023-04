Die Kursrückgänge in den Aktien der Wasserstoffkonzerne Nel ASA und Plug Power setzten sich auch zuletzt fort; unvermindert fort, muss man an dieser Stelle konstatieren. Das Vertrauen von Investoren schwindet zusehends. Ein Ende der Korrektur bzw. ein Ende der Leidenszeit ist noch nicht in Sicht oder womöglich doch. Bleiben wir zunächst bei der Aktie des norwegischen Wasserstoffkonzerns Nel ASA. Nel ASA - (K)Ein Ende der Leidenszeit in Sicht! Unsere ...

Den vollständigen Artikel lesen ...