Hamburg Commercial Bank Namensgeber für international anerkannte PMI®-Konjunktur-Frühindikatoren von S&P Global Purchasing Managers' Index ® (dt.: Einkaufsmanagerindex TM ) für die wirtschaftliche Entwicklung in der Eurozone sowie für Deutschland, Frankreich, Italien und Spanien künftig mit HCOB-Branding

(dt.: Einkaufsmanagerindex ) für die wirtschaftliche Entwicklung in der Eurozone sowie für Deutschland, Frankreich, Italien und Spanien künftig mit HCOB-Branding Chefvolkswirt Dr. Cyrus de la Rubia kommentiert Umfrageergebnisse.

Vorläufiger Flash-Report für "HCOB Eurozone PMI®" für April 2023: "Die HCOB PMI-Einkaufsmanagerindizes für die Eurozone zeigen ein insgesamt sehr freundliches Bild." HAMBURG - Die Hamburg Commercial Bank (HCOB) ist neuer Namensgeber verschiedener S&P Global (S&P) Purchasing Managers' Indexe® (PMI®), die in Deutschland auch unter dem Namen EinkaufsmanagerindexTM (EMITM) bekannt sind. Die Indizes, die bereits seit Ende der 1990er Jahre erstellt werden, gelten als zuverlässige Frühindikatoren für die wirtschaftliche Entwicklung in verschiedenen Sektoren, Ländern und Regionen. Unternehmen, staatliche Institutionen, diverse Zentralbanken und weitere Wirtschaftsakteure nutzen PMI®/EMITM als Grundlage für ihre Entscheidungen. Künftig wird der Chefvolkswirt der HCOB, Dr. Cyrus de la Rubia, die Entwicklungen und Trends in den monatlich erscheinenden HCOB-PMI-Reports kommentieren und in den wirtschaftlichen Kontext einordnen.





Donald Banks ©HCOB "Die Hamburg Commercial Bank unterstützt künftig den Zugang sowie die Verbreitung der verlässlichen und zeitnah zur Verfügung stehenden S&P Global Einkaufsmanagerindexefür die Eurozone sowie für Deutschland, Frankreich, Italien und Spanien", sagte Donald Banks, Head of Treasury & Markets bei der HCOB. "Daneben wollen wir mit dem Branding der HCOB-PMI-Reports die Sichtbarkeit für unsere vergleichsweise junge Marke im europäischen Ausland stärken, um unsere umfangreiche und diversifizierte Investorenbasis weiter zu verbreitern. Das Sponsoring soll dazu beitragen, potenzielle Neukunden auf unsere Bank, unser Produktangebot und unsere guten Ergebnisse aufmerksam zu machen." Die Hamburg Commercial Bank firmiert unter diesem Namen seit 2019 und zählt gemessen an ihren Finanzkennzahlen zu den stärksten Geschäftsbanken in Deutschland. Die Bank ist europaweit in der Immobilien-, Schiffs- und Projektfinanzierung sowie im Unternehmenskundengeschäft aktiv. Kommentar zum Flash-Report des HCOB Eurozone Einkaufsmanagerindex



Cyrus de la Rubia ©HCOB In dem heute veröffentlichten Flash-Report HCOB Eurozone PMI für den Monat April 2023 kommentiert Dr. Cyrus de la Rubia: "Die HCOB PMI-Einkaufsmanagerindizes für die Eurozone zeigen ein insgesamt sehr freundliches Bild einer sich weiter erholenden Konjunktur. Ein genauerer Blick offenbart aber, dass das Wachstum sehr ungleich verteilt ist. Beispielsweise hat sich die Schere zwischen dem teilweise boomenden Dienstleistungssektor auf der einen Seite und dem schwächelnden verarbeitenden Gewerbe auf der anderen Seite weiter aufgetan. Bemerkenswert ist auch der scharfe Rückgang der Produktion im verarbeitenden Gewerbe Frankreichs, während dieser Sektor in Deutschland immerhin noch leicht expandiert." Die PMI/EMIwerden von S&P Global erstellt und basieren auf repräsentativen Umfragedaten. Für den "HCOB Eurozone PMI" befragt S&P Global beispielsweise rund 5.000 Industrie- und Dienstleistungsunternehmen in Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien, den Niederlanden, Österreich, Irland und Griechenland. Die eine Woche vor Veröffentlichung der finalen PMI erstellten Flash-Reports finden bei Experten besondere Beachtung. Diese Vorabschätzungen basieren auf der Auswertung von 75 bis 85% der Umfrageantworten und ermöglichen eine erste, zeitnahe Einwertung der konjunkturellen Entwicklung. Die HCOB sponsert die Erstellung der Composite (Gesamt) PMI, der Flash-Versionen und der Indizes für das verarbeitende Gewerbe sowie für Dienstleistungen für die Eurozone, Deutschland, Frankreich, Italien und Spanien. Zudem werden PMI für das Baugewerbe in der Eurozone, Deutschland, Frankreich und Italien unter dem Namen der HCOB veröffentlicht. Die Reports werden auf Englisch und in der jeweiligen Landessprache zur Verfügung gestellt. Kontakt



Katrin Steinbacher

Leiterin Presse

Telefon +49 40 3333-11130

katrin.steinbacher@hcob-

bank.de



Thomas Schwitalla

Pressesprecher

Telefon 040 3333-11425

Mobil 0170 48 68 137

thomas.schwitalla@hcob-

bank.com



hcob-bank.de

Über die HCOB Die Hamburg Commercial Bank AG (HCOB) ist eine private Geschäftsbank mit Hauptsitz in Hamburg. Die HCOB bietet ihren Kunden eine hohe Strukturierungskompetenz bei der Finanzierung von Immobilien und verfügt über eine starke Marktposition im internationalen Shipping. In der europaweiten Projektfinanzierung von Erneuerbaren Energien und digitaler Infrastruktur zählt die Bank zu den Pionieren. Die Bank bietet individuelle Finanzierungslösungen für internationale Unternehmenskunden sowie ein fokussiertes Firmenkundengeschäft in Deutschland. Ein zuverlässiger und zeitnaher Zahlungsverkehr sowie Produkte für den Außenhandel runden das Angebot der Bank ab. Die HCOB richtet ihr Handeln an etablierten ESG-Kriterien aus. Weitere Informationen zur HCOB finden Sie hier. Über S&P Global Über S&P Global (NYSE: SPGI) S&P Global liefert essenzielle Informationen und Einblicke. Wir ermöglichen Regierungen, Unternehmen sowie Einzelpersonen mithilfe maßgeschneiderter und zukunftsweisender Daten, Expertisen und vernetzter Technologien, sichere und souveräne Entscheidungen zu treffen. Ob bei der Bewertung neuer Investitionen, der Beratung zu ökologischen und sozialen Aspekten bei der Unternehmensführung oder der Energiewende in den Lieferketten - wir eröffnen neue Möglichkeiten, bieten innovative Lösungsansätze, helfen Herausforderungen zu meistern und beschleunigen so den globalen Fortschritt. Zu den Kunden von S&P Global zählen viele der weltweit führenden Unternehmen. Diesen stellen wir Bonitätsüberprüfungen, Benchmarks, Analysen und Prozessoptimierungen für die globalen Finanz- und Rohstoffmärkte sowie den Automobilsektor zur Verfügung. Mit jedem unserer Angebote helfen wir den Weltmarktführern, schon heute für morgen zu planen. Über PMI® / EMITM Die Umfragen zum Purchasing Managers' Index(PMI), deutsch: Einkaufsmanagerindex(EMI), sind mittlerweile für über 40 Länder und Schlüsselmärkte inklusive der Eurozone erhältlich. Aufgrund ihrer Aktualität und Zuverlässigkeit genießen die Umfragen bei Zentralbanken und Entscheidungs-trägern der Wirtschaft sowie auf den weltweiten Finanzmärkten hohes Ansehen. In vielen Ländern stehen außer den PMIs keine weiteren vergleichbaren Konjunkturdaten zur Verfügung. Weitere Informationen finden Sie hier .



