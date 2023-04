Berlin (ots) -- Neues Marketingtool erlaubt Händlern, Produkte per Pushnachricht zu bewerben, und ermöglicht individuelle Kundenansprache- Direkte Kommunikation zwischen Handel und Gastronomen erleichtert den Abverkauf ausgewählter Produkte und schafft so echten Mehrwert für den Handel- Als All-in-One-Bestell-App für Handel und Gastronomie treibt Choco die Digitalisierung der Food-Service-Industrie voranDas Food-Tech-Unternehmen Choco erweitert seine Bestellplattform um ein innovatives Feature: Das neue Marketingtool ermöglicht dem Handel, Produkte direkt per Pushnachricht zu bewerben und dazu mit seinen Kunden aus der Gastronomie zu kommunizieren. Das Tool ist eine bahnbrechende Ergänzung, die es Händlern ermöglicht, ihre Produkte effektiver und gewinnbringender zu vermarkten. Mit diesem neuen Feature schafft Choco einen echten Mehrwert für den Handel und gestaltet so digitale Prozesse in der Food-Service-Industrie noch attraktiver. Dabei zahlt die neue Technologie auch auf das übergeordnete Ziel des Unternehmens ein: die Reduzierung der Lebensmittelverschwendung in der gesamten Branche.Der Handel steht aktuell vor enormen Herausforderungen: Die Nachfrage auf Seiten der Gastronomie schwankt angesichts des Kostendrucks und unsicherer Lieferketten. Gleichzeitig sind die Händler bestrebt, ihr Angebot an die ständig wechselnden Bedürfnisse ihrer Kunden anzupassen und Produktalternativen zu finden - und das in kürzester Zeit.Mit seinem neuen Marketingtool will Choco den Handel nun dabei weiter unterstützen, Prozesse zu digitalisieren, um transparenter und effizienter zu werden. Dabei ermöglicht es den Händlern eine individuelle Kundenansprache per Pushnachricht. Das Ziel: Der Abverkauf von verschiedensten Produktgruppen soll schnell und unkompliziert gesteigert werden können, während die Kommunikation zwischen dem Händler und seinen Kunden erleichtert wird. So können die Händler durch wenige Klicks gezielt die entsprechenden Kunden auswählen, in Kategorien einordnen und mit bestimmten Angeboten individuell ansprechen - und das ist so einfach, wie eine Chatnachricht zu schreiben.Durch das Choco-Marketing können beispielsweise saisonale Produkte oder vergünstigte Produkte, deren Mindesthaltbarkeitsdatum sich nähert, angeboten werden. Aber auch der Abverkauf von Spezialitäten oder Produkten mit besonders hoher Marge wird durch das Tool gesteigert - die Möglichkeiten auf Seiten des Handels sind vielfältig. Auch die Gastronomie kann von dem neuen Tool profitieren, denn Sonderaktionen bedeuten oft auch Preisabschläge - so können Kosten im Einkauf reduziert werden."Das Tool wird Händler und Gastronomen dabei unterstützen, unkompliziert, schnell und effektiv Waren anzubieten und zu bestellen. Unser besonderes Augenmerk liegt hierbei auf der intuitiven und einfachen Bedienbarkeit. So bietet Choco den Händlern und Gastronomen im alltäglichen Bestellmanagement echte Unterstützung und durch das neue Marketingtool einen weiteren großen Mehrwert", erklärt Daniel Khachab, CEO von Choco. "Die ersten Kampagnen, die über das Marketingtool durchgeführt wurden, haben bereits eine beeindruckende Conversion Rate gezeigt. Da das Marketingtool genau dort greift, wo die Kunden bestellen, können die Anbieter ihren Umsatz mühelos durch Choco steigern. Aber uns war bei der Entwicklung noch etwas anderes wichtig: Die Lebensmittelverschwendung zu reduzieren. Die Option, Lebensmittel, die kurz vor dem MHD stehen, zu bewerben, wird massiv dazu beitragen, dass weniger Lebensmittel weggeworfen werden. Wir zeigen mit Choco, dass digitale Innovationen den nachhaltigen Umgang mit Lebensmittel fördern und die Welt ein bisschen besser machen können."Über ChocoChoco ist ein Unternehmen, das Gastronom:innen und deren Lieferant:innen auf einer gemeinsamen digitalen Plattform miteinander verbindet. Waren zu bestellen, wird dadurch so einfach, wie eine Chatnachricht zu schreiben. Durch die Optimierung der Einkaufsprozesse können Kund:innen Zeit, Geld und Lebensmittel sparen. Gegründet wurde Choco von den Serial-Entrepreneuren Daniel Khachab und Julian Hammer sowie Grégoire Ambroselli. Seit der Gründung 2018 ist das Unternehmen schnell gewachsen und heute aktiv in Märkten wie den USA, Deutschland, Frankreich, UK, Spanien, Österreich, Großbritannien und Belgien. Im Februar 2022 betrug der Gesamtwert der über Choco gehandelten Waren mehr als 1,17 Milliarden Euro. Im April 2022 stieg Choco mit einer Bewertung von über einer Milliarde US-$ in die Riege der Einhörner auf.Pressekontakt:Dederichs Reinecke & PartnerJulia HinzeE-Mail: Choco@dr-p.deTel: +49 40 20 91 98 224Original-Content von: Choco, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/160276/5491062