Der Ford F-150 Lightning kommt nach Europa: Ford bietet den mehrfach ausgezeichneten (https://media.ford.com/content/fordmedia/fna/us/en/news/2023/01/180/ford-wins-two-2023-edmunds-top-rated-awards--f-150-named-top-rat.html) Elektro-Pickup ab sofort in Norwegen an. Das skandinavische Land dient damit ausserhalb der USA als Absprungbasis für die weltweite Einführung des vollelektrisch angetriebenen Pritschenwagens. Ford reagiert damit auf die überwältigende Nachfrage nach dem F-150 Lightning in Europa. Mit der wohl höchsten Dichte an Elektroautos und einem signifikant hohen Anteil an den gesamten Neuzulassungen gilt Norwegen als der am weitesten entwickelte Markt für Elektrofahrzeuge in Europa. Wer sich dort einen der ersten Elektro-Pickups sichern will, kann sich für die limitierte F-150 Lightning Lariat Launch Edition bewerben.



