First Majestic Silver hat am Donnerstag seine Produktionszahlen für das erste Quartal veröffentlicht. Positive Ergebnisse lieferten vor allem die mexikanischen Silber-Assets. Außerdem teilte das Unternehmen auch mit, wie es mit dem Langzeit-Sorgenkind, der Jerritt Canyon Goldmine in Nevada, weitergehen soll.Zwar produzierte First Majestic im ersten Quartal mit rund 2,54 Million Unzen Silber etwa 70.000 Unzen weniger als im Vorjahresquartal. Dafür lag die Goldproduktion mit 60.600 Unzen deutlich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...