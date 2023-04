Allein mehr als 90.000 Anträge kommen von Privatpersonen, die alle eine Förderzusage erhalten sollen und mit zusätzlichen Mitteln aus dem Klima- und Energiefonds unterstützt werden. Neben den 100.000 Anträge für Photovoltaik-Anlagen gab es weitere 30.000 für Speichersysteme. Rund 323 Millionen Euro an Fördermittel sind zugesagt. Zudem will Österreich die Mehrwertsteuer auf Photovoltaik-Anlagen abschaffen.Die Photovoltaik in Österreich brummt. In der ersten Förderrunde, die vom 23. März bis 6. April lief, sind allein 90.000 Anträge in den Kategorien A und B gestellt worden. Diese sehen Zuschüsse ...

