Berlin - CDU-Politikerin Gitta Connemann fordert strengere Regelungen für Streiks in der kritischen Infrastruktur. "Wir sehen, dass Arbeitskämpfe unberechenbar geworden sind", sagte die Bundesvorsitzende der Mittelstands- und Wirtschaftsunion den Sendern RTL und ntv am Freitag.



Im Gegensatz zu vielen anderen europäischen Ländern gebe es "keine klaren Regeln". Niemand wolle das Streikrecht einschränken, "aber auch bei Streiks müssen Maß und Mitte berücksichtigt werden." Es gehe im Grunde "nur um mehr Fairness". Ankündigungsfristen, Notdienste und vorherige Schlichtungsverfahren sollten sichergestellt sein, so Connemann.