Lippstadt (ots) -Dieter Homburg ist nicht nur Inhaber des Fachzentrums für Finanzen, sondern ebenfalls Bestsellerautor und schreibt für den Focus. Der Versicherungs-Experte unterstützt Unternehmer, Freiberufler und leitende Angestellte seit mehr als 20 Jahren dabei, ihre Krankenversicherung und Altersvorsorge zu optimieren. Dank seiner Hilfe konnten seine Kunden bereits Kosten von über 100.000 Euro einsparen. Auch mit seinem Buch "Altersvorsorge für Dummies" sorgt er für einen nachhaltigen Durchblick in Versicherungs- und Vorsorgefragen. Hier erfahren Sie, mit welchen fünf Tipps jeder die für sich beste Krankenversicherung findet.Ein bezahlbarer und guter Krankenversicherungsschutz ist für ein sorgenfreies Leben unverzichtbar. Jedoch zeigt sich immer wieder, dass ein bestehender Tarif oft nicht zu den Bedürfnissen eines Versicherten passt. Häufig fehlen schlicht wichtige Leistungen oder die Beiträge sind zu hoch angesetzt. Automatisch reduzieren sich diese Kosten jedoch nicht - im Gegenteil. So wissen Versicherte nur allzu gut, dass die Gesellschaften zum Jahresanfang regelmäßig ihre Tarife erhöhen. Manchmal fühlt man sich gegen diese ständigen Beitragserhöhungen machtlos - das wissen viele Privatversicherte. Schließlich kommt ein Wechsel des Versicherers nach einigen Versichertenjahren nicht mehr in Frage. Das liegt zum einen daran, dass man ganze Teile seines Guthabens, auch Altersrückstellungen genannt, verliert. Zum anderen ist man nun nicht nur älter, im schlimmsten Fall haben sich diverse gesundheitliche Einschränkungen ergeben, die teils enorme Risikoaufschläge zur Folge haben. Das wissen auch die Versicherer und wiegen sich mit ihren stark steigenden Beiträgen in Sicherheit. Zum Glück gibt es aber Abhilfe und die ist sogar gesetzlich garantiert. "Ein Wechsel des Versicherers ist nur selten erforderlich, um Geld zu sparen", wie Versicherungs-Experte Dieter Homburg verrät. "Genauso wie bei Telefonverträgen legen Krankenversicherer von Zeit zu Zeit neue Tarife auf, in die sie vornehmlich gesunde, junge Menschen stecken. In genau diese Tarife kann man per Gesetz wechseln und sich die günstigen Prämien bei gleichen Leistungen und Selbstbehalten zu Nutze machen. Das geht zu jeder Zeit und auch mit jeder Art von Vorerkrankungen." Im Folgenden hat der Branchen-Kenner, der bereits über 4.000 Menschen beim erfolgreichen Wechsel geholfen hat, verraten, welche fünf Tipps jeder die für sich beste Krankenversicherung finden kann.1. Tipp: Sich sorgfältig über gebotene Leistungen informierenUm die beste Krankenversicherung zu finden, ist ein aufmerksamer Blick gefragt. Interessenten müssen also das Kleingedruckte in den Policen aufmerksam lesen, um von einem optimalen Leistungsumfang profitieren zu können. Oft werden wichtige Leistungen nämlich ohne eine vorhergehende Prüfung versehentlich ausgeschlossen.Zugleich kann es sein, dass im Kleingedruckten teure Hilfsmittel, versteckte Selbstbehalte oder aufwendige Zusatzbehandlungen vermerkt sind. Werden diese nicht benötigt, treiben sie die Versicherungsbeiträge unnötig in die Höhe. Jeder sollte daher einen detaillierten Leistungsvergleich und einen echten, unabhängigen Experten dazu nehmen, um die Leistungsunterschiede auch genau zu verstehen. Nur so lassen sich teure Wechselfehler vermeiden.2. Tipp: Den Standardtarif für Rentner prüfenEine wichtige und dennoch oft ungenutzte Option besteht für Personen, die ihren privaten Krankenversicherungsschutz vor 2009 abgeschlossen haben. Sie dürfen bei finanziellen Schwierigkeiten oder im Alter in den sogenannten Standardtarif für Rentner wechseln. Er enthält ausschließlich gesetzliche Leistungen und ist in der Regel deutlich günstiger als die eigenen Tarife der privaten Krankenversicherer. Zu beachten ist jedoch, dass das Recht auf den Standardtarif für Rentner bei einem Wechsel in den Unisex-Tarif erlischt. Wer sich diese Option für die Zukunft offenhalten möchte, sollte also nur im Rahmen der Bisex-Tarife wechseln. Wichtig: In 8 von 10 Fällen hat der Versicherer aber preis-leistungsmäßig gesehen bessere Tarife Alternativen im Programm, die er nur allzu gerne für sich behält.3. Tipp: Der Wechsel innerhalb der bestehenden VersicherungPrivate Krankenversicherer bieten regelmäßig neue Tarife an. Versicherte profitieren bei ihnen oft von vergleichbaren Leistungen zu deutlich besseren Konditionen als bisher. Es lohnt sich mit Blick auf das Einsparpotenzial also, neue Tarifangebote innerhalb der eigenen Versicherung zu prüfen. Versicherte können dadurch nicht selten mehrere Hundert Euro im Monat einsparen, ohne auf den Selbstbehalt oder ihnen wichtige Leistungen verzichten zu müssen. Einen Wechsel der Gesellschaften bedarf es hierfür aber nicht.4. Tipp: Die Unterstützung von unabhängigen Experten in Anspruch nehmenNeue Tarife bestechen im Vergleich zum bestehenden Versicherungsschutz oft durch attraktive Vorteile. Aus diesem Grund sollten Versicherte sie regelmäßig prüfen. Hierbei muss insbesondere darauf geachtet werden, ob der aktuelle Schutz zu den eigenen Lebensumständen passt. Immer wieder zeigt sich, dass das nicht der Fall ist. Ein besserer Schutz wäre dann nicht nur sinnvoll, sondern meist auch verfügbar - oft bei gleichem oder sogar verringertem Kostenaufwand. Das Problem: Versicherte müssen gezielt nach den besseren Angeboten fragen. Sie wissen jedoch selten, welche Optionen sie tatsächlich haben.Wer die beste Krankenversicherung finden möchte, sollte daher in jedem Fall die Unterstützung eines unabhängigen Experten in Anspruch nehmen. Er kann kompetent beraten, kennt versteckte Stolpersteine im Kleingedruckten und weiß, welche Alternativen des bisherigen Krankenversicherers den eigenen Bedarf am sinnvollsten decken.5. Tipp: Aktiv werdenBis zu 3.000 Euro pro Jahr - diese Kosten können Versicherte dank einer kompetenten Beratung und anschließendem Tarifwechsel einsparen. Es zahlt sich also aus, aktiv zu werden. Selbstverständlich stellt nicht nur der finanzielle Vorteil einen wichtigen Grund dafür dar. Auch die optimierbaren Gesundheitsleistungen sind ein motivierender Anreiz, um aktiv bei der Versicherung nachzufragen. Die verfügbaren Tarife sollten anschließend sorgfältig miteinander verglichen werden. Idealerweise holen sich Versicherte zudem eine zweite Meinung ein. So schützen sie nicht nur ihre Gesundheit, sondern schonen auch ihren Geldbeutel.Sie wünschen sich kompetente Unterstützung von jemandem, der all das schon für über 4.000 Privatversicherte gemacht hat? 