Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 21.04.2023 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS GB GROUP PRICE TARGET TO 375 (420) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS VICTREX PRICE TARGET TO 2280 (2310) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS VIRGIN MONEY PRICE TARGET TO 200 (230) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES DELIVEROO PRICE TARGET TO 110 (105) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES RENTOKIL INITIAL PRICE TARGET TO 660 (645) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES SAINSBURY PRICE TARGET TO 295 (285) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES WH SMITH PRICE TARGET TO 2010 (1975) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS REINITIATES ELEMENTIS WITH 'EQUAL WEIGHT' - PRICE TARGET 141 PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS SEVERN TRENT TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 3000 PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES NATIONAL GRID PRICE TARGET TO 1100 (1070) P - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES SSE PLC PRICE TARGET TO 2050 (1950) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS DIRECT LINE PRICE TARGET TO 175 (180) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN PLACES DIRECT LINE INTO 1Q23 ON 'NEGATIVE CATALYST WATCH' - 'NEUTRAL' - RBC RAISES HALFORDS GROUP PRICE TARGET TO 230 (225) PENCE - 'OUTPERFORM' - RPT/JPMORGAN CUTS RIO TINTO PRICE TARGET TO 5110 (5300) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - UBS CUTS INTERTEK PRICE TARGET TO 5500 (5750) PENCE - 'BUY' - UBS CUTS RS GROUP PRICE TARGET TO 1250 (1300) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES MAN GROUP TO 'BUY' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 255 (220) PENCE



