Der SV Werder Bremen GmbH & Co KG aA Konzern hat den Zeitraum 01.07. bis 31.12.2022 mit einem negativen Periodenergebnis von 5,4 Mio. EUR abgeschlossen. Der Berichtszeitraum ist sportlich nach dem Abstieg in die 2. Bundesliga im Mai 2021 durch die direkte Rückkehr in den Spielbetrieb der Bundesliga gekennzeichnet. Darüber hinaus gab es im Berichtszeitraum erstmalig seit 2019 keine direkten pandemiebedingen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...