Köln (ots) -Zwischen Liebe und Wut: Drehstart für neuen ARD/WDR-Fernsehfilm "Wir für immer""Wir für immer" heißt der neue ARD/WDR-Fernsehfilm, der aktuell in Köln und Umgebung sowie in Knock bei Emden und am Nordseestrand in Schillig gedreht wird. Im Mittelpunkt steht die Liebe: Jann (Philip Günsch) liebt seine Mutter Lina (Marie Leuenberger) grenzenlos, Lina verzweifelt an ihrer Liebe zu ihrer Schwester, Janns Vater Frank liebt seine neue Familie, und Selma (Gina-Giselle Rüffer) verliebt sich gerade in Jann. Der Film von Johannes und Thomas Schmid setzt sich einfühlsam damit auseinander, wie weit Liebe gehen und wieviel Liebe fordern darf, wo sie zerstören und wie sie retten kann.Janns Mutter Lina ist besonders, kreativ, spontan: Welcher 17-Jährige hat schon eine Mutter, die morgens um sechs ein opulentes Frühstück auf dem Dach veranstaltet, um den Sonnenaufgang zu sehen, die barfuß unter dem Esstisch liegt und lachend ein Selfie mit ihrem Sohn einfordert? Aber da ist auch Linas dunkle Seite: wenn sie sich verkriecht, in Panik gerät und von traumatischen Erlebnissen eingeholt wird. Wenn ihre Forderungen maßlos werden, sie nicht allein sein kann und Jann vom Kind zum Kümmerer werden muss. Immer am Rand der emotionalen Erschöpfung kämpft sich Jann allein durch den Alltag von Schule, Nebenjob und Haushalt. Als er Selma kennenlernt, drängt sich etwas Neues, Aufregendes in Janns durchorganisierten Alltag. Er entdeckt eine andere Art der Liebe, eine, die ihn hält und nicht nur braucht. Das fragile Arrangement zu Hause gerät ins Wanken und provoziert dramatische Entwicklungen. Jann muss Entscheidungen treffen - für sich und seine Mutter.Nachwuchsschauspieler Philip Günsch spielt den überforderten Teenager Jann zwischen Liebe und Wut, Marie Leuenberger übernimmt die Rolle der Lina und Gina-Giselle Rüffer setzt Selma in Szene. Wo die eine selbstvergessen und desorientiert durch den Tag jagt, sieht die andere mit jedem neuen Erlebnis klarer und steht unverrückbar auf der hellen Seite des Lebens."Wir für immer" ist eine Produktion von Lieblingsfilm GmbH im Auftrag des WDR. Das Drehbuch stammt von den Brüdern Thomas und Johannes Schmid, Regie führt Johannes Schmid, die Bildgestaltung übernimmt Michael Bertl. Gedreht wird vom 13. April bis 16. Mai 2023 in Köln und der Nordsee. Die Redaktion im WDR hat Andrea Hanke. Ein Sendetermin 2024 im Ersten und der ARD Mediathek steht noch nicht fest.