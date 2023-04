Der ehemalige Apple-Designer und Mitgründer des Startups Humane, Imran Chaudhri, gewährt einen ersten Blick auf ein KI-basiertes Wearable. Es besitzt kein Display, dafür aber einen winzigen Laserprojektor und kann per Sprache bedient werden. Seit Monaten teasert das geheimnisvolle Startup um die Ex-Apple-Manager Imran Chaudhri und Bethany Bongiorno das erste Produkt an, das eigenen Angaben zufolge das mobile Computing revolutionieren will. Im Zuge eines TED-Talks gab Chaudhri einen ersten Blick auf Funktionen des Wearables mit integriertem Laserprojektor und demonstrierte ein paar ...

