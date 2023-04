© Foto: Unsplash



Analysten sind nach den Tesla-Earnings vorsichtig. Sie glauben, dass die Preissenkungen des Elektroautoherstellers zu große Einbußen bei der Rentabilität mit sich bringen könnten. Die neuen Kursziele!

Die Tesla-Aktie befindet sich auf Talfahrt, nachdem das Unternehmen einen Rückgang der Gewinne gegenüber dem Vorjahr gemeldet hat. Tesla-Chef Elon Musk wies im Earnings Call auf "wirtschaftliche Unsicherheit" hin, die die Nachfrage nach Autos beeinträchtigen könnte. Auch die Unterauslastung der neuen Produktionsanlagen und die höheren Kosten könnten die Margen belasten.

Die Analysten blicken allerdings hauptsächlich auf die Preissenkungen und darauf, wie weit das Unternehmen gehen wird, um die Nachfrage anzukurbeln. Bislang hat das Unternehmen in diesem Jahr die Preise für das Model 3 und das Model Y in den USA sechs Mal gesenkt. Am Donnerstag hat Tesla auf seiner Website die US-Preise für seine Premium Elektrofahrzeuge Model S und X allerdings angehoben. Wie Reuters berichtet, sind die Preise trotzdem immer noch 20 Prozent niedriger als zu Beginn des Jahres. Analysten befürchten, dass dies die Margen weiter drücken wird.

JPMorgan bekräftigt nach den Zahlen das "Underweight"-Rating und senkt das Kursziel von 120 auf 115 US-Dollar. Bernstein stuft den Titel ebenfalls als "Underperform" mit einem Kursziel von 150 US-Dollar ein.

Wells Fargo bleibt weiterhin "Neutral" und senkt das Kursziel um 20 US-Dollar auf 170 US-Dollar. Auch die Bank of America ist "Neutral", hebt das Kursziel allerdings von 220 auf 225 US-Dollar.

Deutsche Bank-Analysten bewerten die Aktie mit "Buy" und einem Kursziel von 200 US-Dollar. "Die Ergebnisse von Tesla für das erste Quartal zeigten eine erhebliche Verschlechterung der Bruttomargen im Automobilbereich aufgrund großer Preissenkungen, die mit unseren niedrigen Schätzungen übereinstimmen, aber deutlich unter den Konsenserwartungen und der Prognose des Managements liegen", so die Analysten.

Jefferies und Goldman Sachs geben sich weiter bullish: "Buy"-Rating mit einem Kursziel von 230 US-Dollar bzw. 185 US-Dollar.

Piper Sandler gibt mit 300 US-Dollar das höchste aller Kursziele aus: "Skeptiker mögen sich auf die Bruttomarge von weniger als 20 Prozent im Automobilbereich konzentrieren, aber wir denken, dass eine Besessenheit mit dieser Kennzahl nicht gerechtfertigt ist. Die unternehmensweite Gesamtleistung hat sich im Vergleich zu unserer Prognose positiv entwickelt." Das impliziert ein Aufwärtspotenzial von über 66 Prozent.

RBC Capital Markets senkt das Kursziel von 217 auf 212 US-Dollar und stuft die Aktie als "Outperform" ein: "Kurzfristig ist Tesla bereit, die Bruttomarge gegen ein höheres Volumen einzutauschen. Langfristig glauben wir, dass dies die richtige Strategie ist, um die Kostenführerschaft auszubauen und den potenziellen Lebenszeitwert von Neukunden zu erhalten. Dies geht jedoch nicht ohne Schmerzen vonstatten, da wir jetzt glauben, dass die Margen schlechter werden, bevor sie besser werden."

Die Tesla-Aktie schloss den Handelstag nach den Zahlen mir einem dicken Minus von 9,75 Prozent. Der Analystenkonsens der von CNBC zusammengestellten Daten lautet "Buy". Das durchschnittliche Kursziel liegt bei rund 197 US-Dollar und impliziert ein Aufwärtspotenzial von rund 21 Prozent gegenüber dem letzten Schlusskurs.

Autorin: Gina Moesing, wallstreet:online Zentralredaktion