Dental Monitoring hat Klage gegen Get-Grin Inc. ("Get Grin") beim United States District Court for the District of Delaware wegen der Verletzung von zwei seiner Patente (US-Patent Nr. 11.532.079 und 11.599.997 (die "Patents-in-Suit", Streitpatente)) im Zusammenhang mit einem zahnmedizinisches Bildgebungsgerät und den entsprechenden Methoden für die Verwendung zur Aufnahme von Zahnbildern eines Patienten eingereicht.

Dental Monitoring hat mit der DM Scanbox ein Gerät geschaffen, das den Zahnbogen eines Patienten aus der Ferne scannen kann. Die Patents-in-Suit betreffen einen Kernbestandteil dieser Technologie.

"Dental Monitoring hat diese neue Klage gegen Get-Grin erhoben, um sein geistiges Eigentum, das das Ergebnis von mehr als neun Jahren Pionierarbeit und Investitionen in die Weiterentwicklung von telezahnmedizinischen Dienstleistungen und Lösungen ist, weiterhin zu schützen und die Verletzung dieses geistigen Eigentums zu unterbinden. Ich nehme als CEO meine Verantwortung für den Schutz der Erfindungen von Dental Monitoring ernst. Wir werden weiterhin in Innovationen investieren und unser geistiges Eigentum erweitern und schützen", sagte Philippe Salah, Gründer und CEO von Dental Monitoring.

Über DentalMonitoring www.dental-monitoring.com

DentalMonitoring hat es sich zum Ziel gesetzt, die Kieferorthopädie intelligenter zu machen. Unter Verwendung von der fortschrittlichsten KI der Branche hat DentalMonitoring umfassende, arztbezogene Lösungen entwickelt, die Kieferorthopädinnen und Kieferorthopäden dabei helfen, ihre Praxen weiterzuentwickeln und zu optimieren, eine hervorragende klinische Versorgung zu bieten und ein besseres Patientenerlebnis zu schaffen. Die einzigartigen Plattformen von DentalMonitoring ermöglichen Kieferorthopäden eine vernetzte und dabei intelligentere und nachhaltigere Betreuung vom Erstkontakt bis zur langfristigen Bindung neuer Patientinnen und Patienten bis hin zur Fernüberwachung aller Arten von Behandlungen. DentalMonitoring beschäftigt mehr als 400 Mitarbeitende in 18 Ländern und zehn Niederlassungen, darunter Paris, Austin, London, Sydney, Hongkong und Tokio.

