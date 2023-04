Neustrelitz (ots) -Ab sofort können sich junge Ehrenamtliche wieder für das Nachwuchsprogramm "FuturE" der Deutschen Stiftung für Engagement und Ehrenamt und der WHU - Otto Beisheim School of Management bewerben. Das Programm unterstützt junge Erwachsene auf ihrem Weg in ehrenamtliche Leitungspositionen."Vereine, Initiativen und Verbände müssen sich den Herausforderungen der Zukunft stellen - sei es Klimawandel, Digitalisierung oder der demografische Wandel. Dafür werden junge engagierte Menschen gebraucht, die bereit sind, Verantwortung zu übernehmen. Das Qualifizierungsprogramm "FuturE" der Deutschen Stiftung für Engagement und Ehrenamt (DSEE) unterstützt sie dabei", so Katarina Peranic, Vorständin der DSEE, zur Idee hinter FuturE.Online- und Präsenzmodule bieten den Teilnehmenden über zwei Monate viele Möglichkeiten, gemeinsam mit Expertinnen und Experten in Themen wie Persönlichkeitsentwicklung, Organisations- und Strategieentwicklung, Kommunikation, agiles Projektmanagement oder Vereins- und Gemeinnützigkeitsrecht einzusteigen. Durch die Vernetzung mit anderen jungen engagierten Führungskräften werden die Herausforderungen im eigenen Verein gemeinsam angegangen. Sagithja Surendra vom Aelius Förderwerk e. V., Teilnehmer am ersten Jahrgang des Programms: "FuturE hat mir ein tolles Netzwerk an jungen Menschen eröffnet, die im Ehrenamt wirklich etwas bewegen wollen."FuturE wirkt dabei dem Trend entgegen, dass weniger Engagierte bereit sind, leitende Tätigkeiten zu übernehmen. 1999 hatten noch 36,8 Prozent von ihnen eine Leitungs- oder Vorstandsfunktion inne, 2019 waren es 26,3 Prozent.Bis zum 5. Juni 2023 können sich junge Menschen zwischen 18 und 27 Jahren bewerben, die entweder bereits eine ehrenamtliche leitende Funktion haben oder mehr Verantwortung übernehmen möchten. Ausführliche Informationen und das Bewerbungsformular sind auf der Website der DSEE zu finden: www.d-s-e-e.de/foerderung/futur-e/Über die Deutsche Stiftung für Engagement und EhrenamtDie Deutsche Stiftung für Engagement und Ehrenamt (DSEE) fördert bundesweit ehrenamtliches Engagement. Im Mittelpunkt steht eine gezielte Stärkung von strukturschwachen und ländlichen Regionen, Unterstützung von Innovationen und Digitalisierung sowie die stetige Weiterbildung und Beratung von engagierten Menschen.Können wir Ihre Berichterstattung unterstützen? Dann sprechen Sie uns an. Bilder aus den vorherigen Jahrgängen finden Sie hier (https://www.deutsche-stiftung-engagement-und-ehrenamt.de/wp-content/uploads/2023/04/Fotos-zur-Berichterstattung-FuturE.zip).Pressekontakt:Henrik FlorWoldegker Chaussee 3517235 NeustrelitzFon: 03981-4569-653E-Mail: presse@d-s-e-e.deOriginal-Content von: Deutsche Stiftung für Engagement und Ehrenamt, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/148221/5491201