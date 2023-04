ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Sartorius nach Zahlen von 420 auf 400 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen. Der Pharma- und Laborausrüster habe im ersten Quartal die Markterwartungen deutlich verfehlt, schrieb Analyst Dominic Lunn in einer am Freitag vorliegenden Studie. Sorge mache die Nachfrage in der Sparte Bioprocess Solutions (BPS). Lunn betont hier zwar die guten langfristigen Perspektiven, Investoren dürften vorerst aber vorsichtig auf Anzeichen einer Erholung im zweiten Halbjahr warten./niw/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 21.04.2023 / 04:32 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0007165631