Laut dem neuesten Bericht der Australia and New Zealand Banking Group (ANZ) wird sich Gold in den nächsten zwölf Monaten stabil über der 2.000-Dollar-Marke befinden. Das Bankunternehmen fügte hinzu, dass jede Verschlechterung der finanziellen Bedingungen den Preis pro Unze in Richtung 2.100 Dollar treiben kann."Ein erhöhtes Rezessionsrisiko, Volatilität an den Aktienmärkten und erhöhte geopolitische Spannungen könnten zu mehr strategischen Investitionen in Gold führen", sagte ANZ am Mittwoch. "Der ...

