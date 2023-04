Siemens - Gute Nachrichten bleiben noch wirkungslos.

Richard Pfadenhauer,

UniCredit Bank

Nach einem starken Jahresstart schwenkte die Aktie von Siemens Mitte Januar 2023 in einen Seitwärtstrend zwischen EUR 140 und EUR 150 - mit kurzfristigen Ausbrüchen nach oben beziehungsweise unten. Dabei konnte Konzernchef Roland Busch in diesem Jahr mit einer Reihe guter Nachrichten aufwarten. So wurde die Dividende für das zurückliegende Geschäftsjahr 2021/22 auf ein Rekordniveau von EUR 4,25 angehoben. "Mit 2,7 Milliarden Euro Ergebnis im Industriellen Geschäft ist uns der bislang stärkste Start in ein neues Geschäftsjahr geglückt", kommentierte Konzernchef Roland Busch die Zahlen für das erste Geschäftsquartal und erhöhte daraufhin die Prognose für das gesamt Geschäftsjahr. "Die Geschäftsentwicklung war in Summe bisher im zweiten Quartal vielleicht noch einen Tick besser, als wir zuletzt erwartet hatten", sagte Siemens-Finanzvorstand Ralf Thomas einige Wochen später der "Börsen-Zeitung". "Wenn also alles perfekt läuft, dürfen wir uns vielleicht noch mehr freuen." "Wir haben eine sehr hohe Planungssicherheit. Es ist kein Abreißen des Auftragseingangs erkennbar." Finale Daten gibt es erst Mitte Mai.

Dabei gab es nicht aus dem Kerngeschäft gute Nachrichten. Seit der Übernahme der restlichen Anteile von Siemens Gamesa durch Siemens Energy weht bei der einstigen Siemenstochter ein neuer Wind. So kann endlich die Restrukturierung vorangetrieben und Kosten reduziert werden. Die Börse honoriert die ersten Maßnahmen und verteilte bereits Vorschusslorbeerren für die Fortsetzung des Umbaus. So hat sich die Aktie von Siemens Energy seit dem Tief im Oktober 2022 verdoppelt. Siemens hält einen Anteil von rund 32 Prozent. Durch die Wertaufholung der Beteiligung fällt ein nicht zahlungswirksamer Ertrag nach Steuern von rund 1.59 Milliarden Euro an. Busch dürfte erleichtert sein, dass es bei Siemens Energy aufwärts geht. Sein Fokus liegt jedoch auf den Kernbereichen von Siemens. Siemens zählt zu den großen Profiteuren der zunehmenden Automatisierung und Internet of Things. Konzernchef Busch setzte zuletzt die Strategie seines Vorgängers Joe Kaeser nahtlos fort und fokusierte sich auf wachstumsstarke Segmente und trennte sich von weniger attraktiven Bereichen. Überdurchschnittliches Wachstum sieht er aktuell vor allem im Software- und Digitalgeschäft. "Ich kann mir vorstellen, dass wir längerfristig um die 20 Prozent liegen werden", sagte Vorstandschef Roland Busch dem "Handelsblatt".

Mit einem KGV von 20,7 und einer Dividendenrendite von 3,0 Prozent (Quelle: Refinitiv) ist die Aktie moderat bewertet. Daher wird das Papier aktuell von der Mehrheit der Analysten als haltens- oder gar kaufenswert eingestuft (Quelle: Refinitiv). Dennoch werden Anleger angesichts der bestehenden Zins- und Rezessionsrisiken weiterhin mit teils starken Turbulenzen rechnen müssen. Rücksetzer sind somit nicht ausgeschlossen. Strukturierte Produkte könnten daher eine interessante Alternative zum Direkteinstieg sein.

Bei einer Express Aktienanleihe Protect erhalten Anleger jährlich eine fixe Zinszahlung. Notiert die Aktie an einem der jährlich definierten Beobachtungstagen auf Höhe des Basispreises oder darüber wird die Anleihe vorzeitig zurückgezahlt. Am Laufzeitende greift die eingebaute Barriere bei 50 Prozent des Anfänglichen Referenzpreises. Notiert die Aktie jedoch am finalen Bewertungstag unterhalb der Barriere drohen Verluste. Aktuell liegt die Aktie bei EUR 144,20. Würden die Kondition jetzt fixiert, läge die Barriere somit bei EUR 71,20. Beim Express-Zertifikat gibt es keine jährliche Zinszahlungen. Dafür sinken die vorzeitigen Rückzahlungslevels ab dem zweiten Jahr - allerdings nur bis auf 65% des Anfänglichen Referenzpreises. Die erzielbaren Rückzahlungsbeträge sind etwas höher als bei der Express Aktienanleihe Protect bei einer vorzeitigen Rückzahlung plus Zinszahlung.

Chart: Siemens

Widerstandsmarken: 151,20/172,20 Euro

Unterstützungsmarke: 125,85/130,20/134,85/139,40 Euro

Der Aktie von Siemens pendelt seit Mitte Januar in einer engen Range zwischen EUR 139,40 und EUR 151,20 und notiert aktuell in der Mitte der Range. Ein Ausbruch aus der Bandbreite deutet sich damit also noch nicht an. Gelingt mittelfristig der Ausbruch über EUR 151,20 eröffnet sich aus technischer Sicht die Chance auf eine Aufwärtsbewegung bis EUR 172,20 (138,2%-Retracementlinie). Kippt der Kurs unter EUR 134,85 findet der DAX-Wert zwischen EUR 125,85 und EUR 130,20 eine weitere Unterstützungszone.

Siemens in Euro; Tageschart (1 Kerze = 1 Tag)

Betrachtungszeitraum: 31.03.2022 - 21.04.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Siemens in Euro; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 22.04.2018- 21.04.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Investmentmöglichkeiten

Basiswert Produkttyp WKN Emissionspreis Basispreis/Barriere

Finaler Bewertungstag Bemerkung Siemens Express Aktienanleihe Protect HVB7R4 * 101,25 %** 50 %*** 11.05.2026 Zinssatz 6,6 % p.a. Siemens Express Plus Zertifikat HVB7SU **** 1.010,00 EUR 65 %*** 24.05.2027 Höchstbetrag: 1.368 EUR

*In Zeichnung bis 11.05.2023 (vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung); ** des Nennbetrags; *** x Referenzpreis am Anfänglichen Beobachtungstag; **** In Zeichnung bis 25.05.2023 (vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung); Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 21.04.2023; 10:00 Uhr

Weitere Produkte auf die Aktie von Siemens finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct bei Guidants können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches HVB Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!

Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank AG zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

