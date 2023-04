NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Swiss Re auf "Overweight" mit einem Kursziel von 108 Franken belassen. Das erste Quartal sei von weltweit schadenträchtigen Naturkatastrophen und damit einer harten Zeit für die Rückversicherer geprägt gewesen, deren Preisgestaltung aber weiterhin stark sei, schrieb Analyst Farooq Hanif in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Anleger sollten sich auf Sektorwerte fokussieren, die das Potenzial haben, aufgrund fundamentaler Trends zu überraschen, in dem Wissen, dass die Rechnungslegungsvorschrift IFRS17 keine Auswirkungen auf Kapital, Dividenden oder Cashflow hat./edh/lew



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.04.2023 / 19:46 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.04.2023 / 00:15 / BST



ISIN: CH0126881561