SAP Quartalszahlen Q1 2023 - Aktienkurs reagiert positiv nach Veröffentlichung

Der Software-Gigant baut das Cloudgeschäft weiter aus. Besonders mit dem Kernprodukt S/4HANA konnte SAP starke Umsatzsteigerungen verbuchen. Nach Kursverlusten über Nacht korrigiert die Aktie klar nach oben.



Das Dax®-Schwergewicht SAP hat die Geschäftsergebnisse des ersten Quartals in 2023 veröffentlicht. Während das IFRS-Betriebsergebnis um 45% zurückging, konnten die Umsätze im Cloudgeschäft um 24% und 22% um Wechselkursschwankungen bereinigt, gesteigert werden. Im Jahresvergleich liegt jedoch keine Wachstumsbeschleunigung vor - 2022 betrug das Cloud-Umsatzwachstum noch 25% bei stabilen Währungen.



Über Nacht verlor die Aktie vor der Veröffentlichung der Zahlen zwar etwas mehr als 1%, konnte jedoch bereits innerhalb der ersten Stunde des Xetra®-Handels das Vorzeichen wechseln und notiert knapp vor der Marke von 117€ pro Aktie.









